Un bărbat, arestat în Franţa după ce a intrat cu maşina pe pista aeroportului din Lyon

Un bărbat la volanul unei mașini a fost arestat luni de forțele de ordine pe pista aeroportului din Lyon (centru-est), unde a reușit să pătrundă, fără a răni nicio persoană, scrie AFP, potrivit hotnews.ro.

Acest vehicul fusese semnalat anterior circulând cu viteză și pe contrasens pe autostrăzile din vecinătatea aeroportului, potrivit unor surse apropiate anchetei.

#UPDATE 2 No take offs and landings at #Lyon Airport at this moment because a car on the runway. #FRANCE pic.twitter.com/AZyRAWDNg4