Un bărbat a vrut să fure un aparat medical dintr-o stomatologie, însă a fost reținut în flagrant de către angajații Pazei de Stat

foto: publika.md

Un bărbat din Bălți a fost reținut în flagrant de către angajații Pazei de Stat după ce a spart o stomatologie din localitate. Acesta a luat un aparat medical, dar nu a reușit să ajungă departe cu el. Suspectul neagă acuzaţiile.



"– De ce ați fost reținut? – Nu știu. – Ați spart ușa? – Nu am intrat nicăieri. Am stat lângă gard și asta e tot ce am făcut aici."



Bănuitul spune că angajații Pazei de Stat au inventat întreaga poveste.



Potrivit gardienilor, în stomatologie erau mai mulţi angajaţi, care nu au auzit nimic. Paza de stat a venit la fața locului după ce a fost declanşată alarma.



"A apărut un cetățean necunoscut din partea opusă a ogrăzii cu o geantă în spate. El ne-a spus că a venit cu treabă, să vadă că s-a încurcat", a spus , Nicolae Jurjiu, gardian Paza de Stat.



Potrivit poliției, bărbatul reținut a fost anterior judecat pentru furt și a fost eliberat acum un an după ce și-a ispășit pedeapsa în închisoare. În acest caz a fost inițiat un proces penal, iar suma pagubei urmează să fie stabilită.