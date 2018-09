Un bărbat a rămas fără o mână după ce a mâncat sushi. Medicii nu au avut altă soluţie

Unui bărbat de 71 de ani din Coreea de Sud i-a apărut o veziculă de aproape 5 centimetri pe mână, după ce a mâncat sushi. După 25 de zile, medicii nu au mai avut altă soluție decât să-i amputeze brațul, scrie Digi24.ro.

Bărbatul s-a prezentat la spital cu febră și dureri greu de suportat, la nivelul brațului stâng. Cu 12 ore înainte de debutul durerilor, acesta mâncase pește crud, scrie The New England Journal of Medicine.

La consultul medical, doctorii au văzut că bărbatul avea o vezică (bășică) de 3,5/4,5 centimetri pe mâna stângă. Medicii de la Chonbuk National University Medical School l-au operat de urgență. Chiar și așa, leziunile de la nivelul pielii s-au transformat rapid în țesut necrotic. După 25 de zile, doctorii s-au văzut nevoiți să-i amputeze mâna.

Testele au scos la iveală că bărbatul fusese infectat cu Vibrio Vulnificus, o bacterie care trăiește în apa marină, din aceeași familie cu cea care provoacă holera. Se poate lua direct din apă sau din alimentație, cel mai des din pește crud. Stridiile sunt în special periculoase.

Chiar dacă cazurile de infectare cu această bacterie sunt rare, multe cazuri rămân neraportate. În SUA, mor anual 100 de oameni din cauza acestei bacterii.