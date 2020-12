Un bărbat a fost tăiat pe faţă de un vecin de bloc pe motiv că sforăie îngrozitor

Vasile, 60 de ani, din Câmpia Turzii, județul Cluj, sforăie atât de tare încât, vecinii săi încep să-i bată în țevi, incapabili să doarmă din pricina zgomotului! Pe 19 decembrie, un vecin n-a mai suportat. L-a așteptat în scara blocului și l-a atacat cu un cuțit, a notat Bună Ziua Cluj. „Mi-a tăiat buza până la dinte”, a reclamat bărbatul, cusut la Urgențe. El a alertat poliția și și-a scos certificat medico-legal. Agresorul a pretins că i s-a părut că Vasile „s-a dat” la soția lui.

Vasile spune că și-a făcut patru operații, cu laser, dar totul s-a dovedit în zadar: sforăie la fel de tare! „Sunt subinginer electrotehnist și locuiesc într-un bloc din Câmpia Turzii. Nu am fost căsătorit niciodată. Marea mea problemă este că sforăi destul de tare. M-am operat de patru ori până acum, apelând la toți doctorii posibili, numai să scap de această problemă”, povestește Vasile.

"Printr-o aplicație, am ajuns să îmi și măsor debitul sonor: nu depășește 25 de decibeli. Din cauză că izolația fonică a blocului e precară, cum ațipesc puțin, vecinii și încep să-mi bată, ca nebunii, în țevi și calorifere!", spune bărbatul.

Vasile completează: „Pe 19 decembrie, pe la ora 19.00, m-am întors acasă. Când am dat să intru în scara blocului, i-am zărit pe cei doi soți de la apartamentul de deasupra mea. Am dat să trec pe lângă ei, fără să-i salut, când am observat că femeia încerca să-l împiedice pe bărbatul ei să se arunce pe mine… Cu un cuțit pe care-l ținea într-o mână a reușit să-mi străpungă buza superioară, perforându-mi-o până la dinți. Am fugit acasă și am anunțat poliția”.

Însoțit de agenți, Vasile a mers Unitatea de Primire Urgențe de la Spitalul Municipal, unde medicii i-au oprit sângerarea și i-au cusut buza străpunsă.

Ulterior, Vasile și-a angajat un avocat, de la care a aflat că agresorul pretinde că l-a înjunghiat „pentru că eu am fost cel care i-a atacat soția și i-am strâns-o de gât. Nu e adevărat, femeia n-are urme de agresiune, nimic. Plângerea mea a fost făcută direct la Parchet, nu la Poliție”.

În certificatul de la IML, emis pe 23 decembrie, medicii i-au recomandat bărbatului între opt și nouă zile de îngrijiri medicale.