Un bărbat a divorțat de soția sa pentru că avea 7 pisici. După 30 de ani s-a recăsătorit cu ea. Nu o să-ţi vină să crezi câte feline are acum

Un bărbat care a divorțat de soția sa pentru că avea șapte pisici s-a recăsătorit cu ea după 30 de ani, deși acum are 40 de feline. Profesorul Trevor Howes povestește că după ce a revăzut-o pe fosta sa soție la televizor după 30 de ani a reluat legătura cu ea și recent s-au recăsătorit, scrie libertatea.ro.

Trevor și Marlene Howes s-au căsătorit în 1968. Au avut doi copii, Julieta și Travor, dar apoi s-au despărțit. Cei doi povestesc că unul dintre motivele care au stat în spatele divorțului lor au fost cele șapte pisici persane pe care Marlene le avea în acel moment.

Anul acesta, Trevor Howes, în vârstă de 82 de ani, s-a recăsătorit cu fosta sa soție, în vârstă de 72 de ani, anul acesta, în ciuda faptului că femeia are în prezent nu mai puțin de 40 de pisici.

Trevor Howes, profesor de inginerie de precizie la Universitatea din Bristol. povestește că după 30 de ani în care nu au avut nici un contact cu fosta sa soție a văzut-o la televizor: "Femeia cu 40 de pisici" – un reportaj despre Marlene și cele 40 de pisici pe care le crește și le împerechează pentru a obține unele dintre cele mai premiate feline din această rasă din toată Marea Britanie.

A decis să reia legătura cu ea și și-a convins unul dintre copii, pe Julieta, în vârstă de 47 de ani, să o convingă pe mama sa să accepte să iasă din nou cu el la cină și să reia legăturile. "Am primit un mesaj de la fiica mea, că tatăl ei ar vrea să iasă la masă cu mine. Am spus că nu mă duc, dar a insistat și până la urmă am acceptat. Am luat masa într-un pub apoi am început să ieșim în mod regulat. Ne-am dus în excursii în Țara Galilor și pe litoral. pentru călătorii pe dealurile din Țara Galilor și pe litoral. Și am decis să ne recăsătorim".

Pentru a nu se mai confrunta cu problema din urmă cu 30 de ani, cei doi soți au decis să locuiască în case separate situate la 30 de minute distanță. "Avea șase sau șapte pisici când ne-am întâlnit și zece când am divorțat. Acum are 40 așa că am stabilit ca deocamdată să locuim în case separate. Dar sunt deschis la ideea de a împărți aceeași casă, vom vedea", a spus Trevor.