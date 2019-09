Un băieţel de 8 ani s-a aruncat în gol de la etajul 9 al unui bloc de locuit. Motivul te va şoca

Un băiețel din Ucraina, în vârstă de 8 ani, s-a aruncat de la etajul nouă al blocului în care locuia din cauza părinților săi, informează b1.ro.

Mai precis, copilul era maltratat frecvent de părinți și nu a mai suportat chinul.

Astfel, în august, acesta a apelat la un gest extrem, aruncându-se de la etajul nouă.

În ziua respectivă, copilul a ajuns acasă, iar părinții săi au început să-l agreseze și i-au cerut să se dezbrace pentru a-l bate. În acel moment, cel mic s-a îndreptat spre fereastră și s-a aruncat în gol, potrivit presei internaționale.

Din nefericire, copilula murit în urma impactului.

"Am auzit țipete, după care o bubuitură. M-am uitat pe fereastră și am văzut trupul micuțului jos, pe asfalt. Am chemat de urgență poliția și ambulanța", a afirmat o vecină.

Echipajul de urgență sosit la fața locului nu a făcut decât să constate decesul.

După ce au dat declarații la poliție, părinții băiatului au fugit, fiind acum căutați.