UN BĂIAT VREA SĂ TRĂIASCĂ: Familia Faverman din Capitală cere ajutorul oamenilor

Familia Faverman din Capitală are mare nevoie de ajutor. Fiul lor suferă de o formă rară de cancer şi le trebuie o sumă uriaşă pentru a-l salva - 200 000 de euro, bani pe care nu i-ar aduna nici în două vieţi. Despre diagnosticul băiatului au aflat încă în august 2019. Atunci Evgheni avea 17 ani, a urmat câteva chimioterapii şi a reuşit chiar să revină la şcoală, însă, în timp, boala a recidivat.Mama băiatului:"La sfârșitul lunii septembrie, Jenea a mers la școală, a dus un mod de viață activ, el scrie muzică, participă la toate evenimentele. Este un copil foarte pozitiv. Aparent n-ai spune că este bolnav. Iubeşte foarte mult viaţa."Acum situaţia adolescentului este critică, iar medicii din ţară nu îl pot ajuta cu nimic.Mama băiatului:"Suntem nevoiţi să fugim foarte repede peste hotare pentru a-l salva. Are nevoie deun transplant de măduvă osoasă. Suntem o familie simplă şi nu avem nici măcar acte care ne-ar permite să ieşim din ţară."Băiatul este acum la Kiev, în Ucraina, unde este supus unuidiagnostic detaliat, iar prietenii şi colegii lui de clasă şi au decis să lanseze o campanie pentru a aduna banii necesari."Sunt îngrijorată, dar sunt sigură că totul va fi bine. Dacă îi vom fi alături, se va recupera.""Trebuie să ne unim, pentru că fiecare dintre noi poate ajunge într-o astfel de situație. Adunăm bani și încercăm să-l ajutăm cum putem.""Este un om minunat, vesel, amabil. Scrie muzică, este foarte creativ şi e președintele consiliului universitar..."Evgheni este optimist şi chiar povesteşte despre suferințele prin care trece pe pagina sa de Internet.Evgenii:"Vreau să îmi exprim profunda recunoștință pentru toți cei care donează bani, care încearcă să mă ajute, care îmi scriu mesaje şi mă sprijină. Vă mulțumesc mult."Cei care vor să îl ajute pe Evgheni, pot transfera orice sumă pe numărul cardului bancar care va apărea în video.