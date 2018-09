Un băiat de 16 ani a furat 3 mii de lei dintr-o biserică din oraşul Durleşti. Ce riscă acesta

FOTO: publika.md

O biserică din oraşul Durleşti a fost prădată ieri de un băiat de 16 ani. El a dat buzna în lăcaşul sfânt şi a furat trei mii de lei.



"Azi dimineaţă când vin, sora Galina spune uite avem bucurie, s-a furat biserica. Au scuturat toate acestea şi acolo au intrat, să vă arăt. Unde se vând lumânările erau bani pregătiţi pentru a achita serviciile comunale. Acum nuştiu ce o să facem. - Câţi bani erau?- Nu cunosc."



Femeia care face curăţenie în biserică spune că băiatul ar fi intrat pe geam.



"Pe aici a intrat. Iată am numai cât am măturat pământul care a căzut din vazonul care l-au răsturant."



Localnicii sunt indignaţi de cele întâmplate.



"Sau sunt flămânzi, sau aşa-i educaţia de acasă. Ce putem spune, este groaznic, încă din biserică, în loc să te duci să faci acolo ceva."



"Înseamnă că nu are frică de Dumnezeu. Lumea e foarte rea în ziua de azi. Este un păcat mare ce a făcut."



"Este îngrozitor. Moare tot ce este mai sfânt în om. O bătrână ia din pensia ei sau dintr-o bucată de pâine să pună un leu, iar cineva... Sunt sigur că acest minor o să cheltuiască banii pe ţigări, pe o bere, o distracţie cu prietenii."



Poliţia l-a identificat pe minor şi este pe urmele lui.