Un băiat de 14 ani, pasionat de xilogravură. Daniel are un singur vis, de a avea propria sa cameră

Artă cu acul de foc. Are 14 ani şi este pasionat de arta picturii în lemn, numită xilogravură. Daniel Batireanu a început să cunoască lumea artei în clasa a cincea, la orele de educaţia tehnologică. Cu o deosebită iscusinţă, tânărul crează tablouri în lemn cu ajutorul unui aparat cu vârful în formă de bastonaş care este încălzit de curentul electric.

Daniel povesteşte că a petrecut zeci de ore în atelierul improvizat în odaia sa, unde păstra şi prima sa lucrare, însă acum nu o mai are. Şi asta pentru că locuinţa sa a fost mistuită de flăcări iarna trecută. De atunci, băiatul împreună cu sora sa mai mică şi părinţii se adăpostesc într-o cameră din casa unui bătrân din sat.

"Când a ars casa, au ars toate. Îmi era jale, eu le-am făcut şi au ars. Prima lucrare era acolo, Maica Domnului care am făcut-o în clasa a cincea şi a ars", a spus Daniel Batireanu.

Daniel dăruieşte, în semn de mulţumire, cele mai reuşite lucrări celor care îi ajută familia: "Fac unele desene, cele mai reuşite le vând, jumătate din bani îi iau eu, ceilalţi îi dau mamei. Ca să cumpere în casă, pâine, paste tot ce trebuie pentru mâncare".

Cu lacrimi în ochi, mama lui Daniel spune că este foarte mândră de fiul ei: "Să aibă atelierul lui cu multe, multe desene. A ars 90 la sută, nu am putut să o restabilim nimic, tot de la zero am început. Visul nostru este să fim la casa noastră, să nu umblăm prin mahală, dar să avem casa noastră".

Acum, Daniel are un singur vis, de a avea propria sa cameră: "Îmi doresc să restabilesc căsuţa şi să am locuşorul meu, unde să fac toate lucrările şi să le vând".