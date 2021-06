Un băiat de 12 ani din Chișinău trece prin CHINURI GROAZNICE. Alexandru a fost diagnosticat cu cancer, iar noi îl putem ajuta să trăiască

La doar 12 ani a fost diagnosticat cu o boală cruntă - cancer la braţul drept. Este vorba despre Alexandru Motricală din oraşul Chişinău care de câteva luni luptă pentru viața lui. Totul a început de la o simplă durere la mână.



"S-a întâmplat totul foarte, foarte brusc. În februarie, băiatul spunea că are durere la cot. El se ocupa cu sport obişnuit ca orice băiat, bicileta, la bare. Radiografia a arătat o tumoare", a spus Svetlana Motricală, mama copilului.



Părinții lui Alexandru povestesc că medicii de la noi nu-l puteau ajuta, așa că au apelat la o clinică din Turcia.



"Foarte rapid a progresat, mâna a crescut de 4,5 ori mai mult şi o spus că cu părere de rău nu o pot salva. De grea ce era mâna, el era aplecat permanent", a explicat mama băiatului.



Acum câteva zile, băiatului i-a fost amputat brațul, în speranța că boala va dispărea.



"El spune că oricum nu poate mişca mâna de durere. Era trist, spunea, cum o să mă dau cu bicicleta, cum o să înot? Alexandru era pregătit, retrăia foarte mult", a povestit mama lui Alexandru.



Alexandru mai are nevoie de încă opt săptămâni de chimioterapie şi tratamente costisitoare.



"70 de mii de dolari este o sumă enormă, eu în viaţa mea nu am văzut şi nici în familia noastră nu au fost aşa bani niciodată la nimeni", a declarat Svetlana Motricală, mama copilului.

Chiar dacă trece prin chinuri groaznice, Alexandru nu-și pierde speranța că va fi sănătos.

Familia Motricală mai are nevoie de aproape 20 de mii de dolari. Cei care doresc să-l ajute pe Alexandru, pot dona bani prin intermediul fundației Caritate, pe conturile bancare de mai jos.

beneficiar: Fundația “Caritate.MD”



Cod fiscal: 1010620001522



IBAN USD:

MD02MO2224ASV05215427100



IBAN EURO: MD06MO2224ASV05215347100



IBAN MDL: MD47MO2224ASV35534787100

Expediați SMS cu conținutul 746 la:



2910 (abonatii Unite), 1 SMS - 45 MDL



2910 (abonatii Moldcell), 1 SMS - 45 MDL



apel la numărul 090009002 (abonații Moldtelecom) - 45 MDL