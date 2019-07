Un avocat a obţinut câştig de cauză la CEDO. Juristul ne-a povestit că toate relele au început după ce Vlad Filar i-ar fi fabricat un dosar

Un moldovean a obţinut câştig de cauză după ce s-a plâns la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, iar autorităţile de la noi trebuie să-i plătească 1500 de euro. Avocatul Vasile Efros a fost acuzat de escrocherie, acum opt ani. Acesta a fost dat în căutare naţională şi internaţională, a pierdut afacerea din România, dar şi posibilitatea de a profesa pentru câţiva ani. Bărbatul s-a plâns la CEDO pentru că i-a fost intentat un dosar penal ilegal în timp ce se afla în afara ţării. De asemenea, i-au fost efectuate percheziții ilegale în automobilul și apartamentul acestuia.



"Plângerile false de escrocherie a fost ales datorită faptului ca să-mi creeze o imagine proastă. Când auzi cuvântul escrocherie imediat te duce la gânduri nu bune. Am mers până în pânzele albe ca să demonstrez şi am demonstrat cu certitudine că acest fapt nu a existat, şi nici nu putea să existe", a declarat avocatul Vasile Efros.



Avocatul Vasile Efros afirmă că toate relele au început pe timpul când Vlad Filat era prim-ministru. Potrivit lui, Filat a fost persoana care a comandat fabricarea dosarului penal pentru că a devenit o persoană incomodă, deşi era membru al biroului permanent al Partidul Liberal Democrat din Moldova.



"O să spun şi numele persoanei care a fabricat dosarul, deţin şi probe în acest sens, este fostul prim ministru Vlad Filat, care a dat indicaţii de trei ori şi în regim de urgenţă să mi se creeze dosar penal. Această indicaţie a fost preluată de nişte procurori corupţi, toată lume îi cunoaşte, Nicolae Chitoroagă, s-a încercat distrugerea mea pentru a nu mai avea careva ambiţii politice", a spus avocatul Vasile Efros.



Acesta mai spune că Vlad Filat s-a răfuit într-un mod atât de josnic cu el pentru că l-a susţinut pe Mihai Godea când a părăsit PLDM.



"A fost o situaţie în partid când se înainta doi candidaţi la funcţia de primar general, unul dintre ei era Godea, altul Bodiu. Bineînţeles, îi cunoșteam pe ambii, nu am stat mult pe gânduri pe cine să susţin. L-am susţinut pe Godea, nu ştiam anumite subtilitați", a menționat avocatul Vasile Efros.



Vasile Efros spune că, cel mai probabil, va dona cei 1.500 euro în scopuri caritabile. Vlad Filat a fost condamnat în 2016 la nouă ani de puşcărie pentru corupere pasivă şi trafic de influenţă. Acesta a fost reţinut chiar în plenul Parlamentului, după ce Ilan Șor a făcut un autodenunţ şi a mărturisit că Filat ar fi extorcat de la el bani, bunuri şi servicii în valore totală de 250 de milioane de dolari.