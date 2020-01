Un AVION ucrainean cu 180 de persoane la bord S-A PRĂBUȘIT la scurt timp după decolarea de la Teheran (PRIMELE IMAGINI DE LA LOCUL TRAGEDIEI)

Un avion de pasageri al unei companii ucrainene, cu 180 de persoane la bord, s-a prăbușit la scurt timp după decolarea de pe aeroportul Imam Khomeini din Teheran, aparent din cauza unor probleme tehnice, relatează Reuters şi digi24.ro, citând presa iraniană.

Aeronava este un Boeing 737 aparținând companiei Ukraine International Airlines și avea ca destinație Kievul.

Potrivit digi24.ro, majoritatea pasagerilor de la bord au murit, a declarat Pirhossein Koulivand, șeful serviciului medical de urgență al Iranului.

first video of the crash scene.#ukraine#ps752 pic.twitter.com/riUDistyrc