Un avion s-a prăbușit în regiunea Tver. 10 persoane au murit. La bordul aeronavei s-ar fi aflat și Evgheni Prigojin

Un avion s-a prăbușit în regiunea rusă Tver. Potrivit informațiilor preliminare, la bord erau trei piloți și șapte pasageri și nici unul nu ar fi supravețuit. Rosaviația a anunțat că printre pasageri s-ar fi aflat și liderul Wagner, Evgheni Prigojin.

„Avionul zbura de la Șeremetievo la Sankt Petersburg. La bord erau trei piloți și șapte pasageri. Toți au murit”, a spus un oficial din Ministerul pentru Situații de Urgență pentru agenția Tass.

Nu se știe deocamdată oficial dacă șeful Wagner a murit.

Un canal de Telegram apropiat de Wagner Gray Zone, a raportat că avionul a fost doborât de apărarea antiaeriană în regiunea Tver, la nord de Moscova.

Printre victime se află și Dmitri Utkin, mâna dreaptă a lui Prigojin, potrivit New York Times. Informația a fost confirmată de agenția Tass.

Agenția pentru aviație a deschis o anchetă pentru a stabili cauzele incidentului.

„A fost lansată o anchetă cu privire la prăbușirea avionului Embraer care a avut loc în această seară în regiunea Tver. Potrivit listei de pasageri, printre aceștia se numără numele și prenumele lui Evgheni Prigojin”, a spus Rosaviatsia, citează hotnews.ro.

Amintim că în luna iunie Prigojin a condus o revoltă în care luptătorii Wagner au preluat controlul asupra orașului rusesc Rostov-pe-Don și au doborât o serie de elicoptere militare, ucigându-i pe piloți, în timp ce înaintau spre Moscova. Președintele Vladimir Putin l-a acuzat pe Prigojin de trădare.

Rebeliunea armată a fost dezamorsată printr-un acord prin care Kremlinul a spus că, pentru a preveni vărsarea de sânge, Prigojin și unii dintre luptătorii săi vor pleca în Belarus, iar un dosar penal împotriva lui pentru rebeliunea armată va fi clasat.

#BREAKING : Embraer Legacy 600 RA-02795 business jet crashed in Tver Oblast of Russia. This airframe was linked with Yevgeny Prigozhin. pic.twitter.com/7IsLpged9k

The Russian Federal Air Transport Agency has announced that an Investigation has been launched to determine the “Cause” of the Aircraft Crash in the Tver Region which Killed all 10 Passengers onboard including Yevgeny Prigozhin. pic.twitter.com/1kguZWO4lr