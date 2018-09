Un avion s-a prăbușit în Oceanul Pacific. A fost un miracol. Cum au fost salvaţi toţi pasagerii (VIDEO/FOTO)

Un avion de linie a plonjat într-o lagună după ce a ratat aterizarea vineri pe o insulă îndepărtată din Micronezia, în Oceanul Pacific, dar pasagerii şi echipajul au fost toţi salvaţi din aparatul pe jumătate scufundat, potrivit presei locale şi companiei aeriene, relatează AFP, citează digi24.ro.

Avionul, un Boeing 737 al companiei Air Niugini, a ratat pista de aterizare a aeroportului din Weno şi a ajuns în laguna Chuuk, unde a început imediat să se scufunde, scrie Agerpres.



În fotografiile şi în înregistrările video postate pe reţelele sociale se poate vedea cum locuitorii din zonă îi salvează pe pasageri şi pe membrii echipajului cu ajutorul unor mici ambarcaţiuni.



Potrivit companiei aeriene din Papua-Noua Guinee, avionul efectua legătura dintre Port-Moresby şi Pohnpei, capitala Microneziei, cu o escală prevăzută în Weno.



Ziarul Pacific Daily News, care citează un responsabil al aeroportului, a relatat că cei 36 de pasageri şi 11 membri ai echipajului au fost transportaţi la spital pentru a fi examinaţi.

DEVELOPING: No serious injuries reported after an Air Niugini Boeing 737 crashes into the ocean off the coast of Micronesia.



Thirty-five passengers and 12 crew members are all accounted for, according to officials at Weno International Airport. https://t.co/zIClZlNtug pic.twitter.com/rtrj90SkIK