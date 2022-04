Un avion s-a prăbuşit în curtea unei case din New Jersey. Localnicii, speriați

Un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşit în curtea unei case din statul american New Jersey. Pilotul a fost rănit grav în urma accidentului. Din imaginile surprinse la faţa locului se vede că aparatul de zbor a fost avariat, iar bucăţi din el au sărit la câţiva metri distanţă.

Locuitorii cartierului în care s-a prăbuşit avionul spun că inițial nu au înţeles ce s-a întâmplat:



"- Aţi auzit momentul prăbuşirii?

- Da. Eram în casă. Când am auzit bubuitura am crezut că s-a produs o explozie. Am mers în pivniţă crezând că mi-a explodat un cuptor. Apoi am ieşit afară să văd ce s-a întâmplat, la fel ca şi vecinii mei. Unul dintre ei a spus că un avion s-a prăbuşit".

Zeci de echipaje de medici, poliţişti şi pompieri au intervenit la faţa locului. Autorităţile au restricţionat accesul localnicilor. Potrivit primei versiuni, avionul ar fi avut o defecţiune la motor.