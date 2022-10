Un avion de vânătoare rusesc s-a prăbuşit peste o clădire rezidenţială în Irkutsk (VIDEO)

Un avion militar rusesc s-a prăbușit duminică într-o clădire rezidențială din orașul siberian Irkuțk, a declarat guvernatorul regiunii, transmite Reuters, citează hotnews.ro.

Într-o postare pe Telegram, guvernatorul din Irkuțk, Igor Kobzev, a declarat că avionul s-a prăbușit peste o casă cu două etaje din oraș. El a precizat că se află la fața locului și că nu are informații despre victime.

Ulterior, INterfax a transmis, citând autoritățile ruse, că cei doi piloți ai aeronavei și-au pierdut viața.

Agențiile de presă rusești au afirmat că avionul implicat în incidentul de duminică a fost un Su-30. Într-o declarație, Ministerul pentru Situații de Urgență a precizat că avionul s-a prăbușit în timpul unui zbor de testare.

A fost al doilea incident de acest fel în șase zile. Lunea trecută, un avion de vânătoare Sukhoi Su-34 s-a prăbușit peste un bloc de apartamente în orașul sudic Yeysk, în apropiere de Ucraina, și cel puțin 15 persoane au fost omorâte.

Imagini distribuite duminică pe rețelele de socializare au arătat ceea ce păreau a fi mai multe clădiri în flăcări.

A second Russian jet has crashed, this time in ???????? Irkutsk. Ghost of Russia is back in the air ???? pic.twitter.com/SU33zrKJJY