Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit peste o motocicletă și o mașină în Malaezia. Cel puțin zece oameni au murit

„Nu a existat niciun apel de urgență, aeronava primise autorizația de aterizare”, a spus Hussein Omar Khan.

„Nimeni nu a supraviețuit accidentului. Victimele (de pe șosea) vor trebui, de asemenea, să fie identificate”, a declarat și ministrul transporturilor, Anthony Loke.

On my way to meeting Sime Darby. All road to Elmina West are closed. Private jet terhempas. 3 penumpang. Satu penunggang motor jadi mangsa

???? Elmina West pic.twitter.com/dKYFfMaaw9