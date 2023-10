Un avion cu sute de cetățeni, care au fugit din calea războiului din Israel, a aterizat la Chișinău

Un avion la bordul căruia se aflau aproape 300 de cetățeni a ajuns în această seară, la Chișinău din Israel. Cursa charter a fost organizată de către Ilan Șor.



“Astăzi, 14 octombrie, 270 de compatrioți de ai noștri vor putea reveni în Moldova din Israel. Am organizat un al doilea zbor charter: am găsit special unul dintre cele mai mari avioane de linie – Airbus A-330, astfel încât, mai mulți oameni să poată ajunge acasă. Am obținut toate autorizațiile pentru asta” – a scris astăzi Ilan Șor pe pagina sa din rețelele de socializare.



Totodată, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, a declarat că Aeroportul Internațional Ben Gurion funcționează și operează curse regulate. Cetățenii care decid să părăsească teritoriul Israelului sunt îndemnați să utilizeze zborurile regulate disponibile spre Chișinău sau alte destinații apropiate. În ziua de 13 octombrie, în Republica Moldova, prin cursele aeriene Tel-Aviv - Chișinău, au revenit 121 de cetățeni moldoveni. Tot ieri, au plecat spre Israel, 59 cetățeni moldoveni.

Vodă a precizat că din Fâșia Gaza autoritățile noastre au primit 50 de cereri de asistență și eventuală evacuare.