Un avion a aterizat de urgență pe aerportul din Philadelphia, după ce motorul stâng a explodat

Un avion Boeing 737-800NG care aperține companiei Southwest Airlines a făcut o aterizare de urgență pe Aerportul Internațional din Philadephia, după ce motorul stâng a explodat în aer, scrie libertatea.ro.

Incidentul s-a petrecut la ora 11:00 (ora locală).

Potrivit primelor informații, un pasager a fost rănit, iar restul oamenilor aflați la bord au fost evacuați imediat în urma aterizării de urgență.

Sky News relatează că echipajul a informat pasagerii că trebuie să se pregătească ”de impact”.

