Un autobuz de linie a explodat în oraşul rus Voronej. Momentul tragic a fost surprins de mai multe camere video

Două persoane a decedat, alte 17 au fost rănite într-o explozie care a avut loc aseara în orașul rus Voronej. În centrul orașului a explodat un autobuz cu pasageri. Momentul tragic a fost surprins de mai multe camere video. Atenție, următoarele cadre vă pot afecta starea emoțională.

În momentul exploziei, autobuzul era la o stație de transport public. Potrivit mass-media locale, în el erau 35 de persoane. Unii pasageri au reușit să iasă desinestatator, alții a avut nevoie de ajutor.



"A explodat însăși autobuzul, am sărit de pe partea stângă, am urcat prin geam. Eram eu și încă un băiat. Mai întâi am eliberat-o pe fată, avea 11-12 ani. Era prinsă între scaune. Noi în doi nu reușeam să o deblocăm dintre scaune."



O femeie s-a ales cu treimea inferioară a fluierului piciorului ruptă, ea a murit la spital. Azi dimineața s-a comunicat că a mai decedat o victimă a exloziei. Alte doua persoane sunt în stare gravă la terapie intensivă, starea a cinci persoane este de severitate moderată, restul sunt în stare satisfăcătoare, a declarat departamentul de sănătate al regiunii Voronej.



Primarul orașului Voronej a spus că compania de transport care deservește această rută va oferi asistență familiilor victimelor, indiferent de motivele incidentului.



Inițial, s-a comunicat că în autobuz a explodat gazul, dar un reprezentant al transportatorului a spus că toate autobuzele din parc sunt cu diesel. În același timp, la fața locului nu au fost găsite submuniții folosite pentru umplerea dispozitivelor explozive. Comitetul Național de combatere a terorismului a declarat că se iau în calcul diferite versiuni ale celor întâmplate.A fost deschis un dosar penal în temeiul articolului privind furnizarea de servicii care nu îndeplinesc cerințele de siguranță.



Guvernatorul regiunii Voronej a declarat că, începând cu 13 august, vor fi organizate verificări ale transportului de pasageri la toate stațiile terminale din oraș, iar șoferii vor informa pasagerii să fie atenți la orice obiecte străine.