Un atelier modern de croitorie a fost amenajat la UTM. 20 de maşini de cusut sunt la dispoziţia studenţilor

FOTO: PUBLIKA.MD

Un atelier modern de croitorie a fost amenajat la Universitatea Tehnică. La dispoziţia studenţilor sunt 20 de maşini de cusut, stofă naturală şi accesorii, din care tinerii designeri crează tot felul de piese vestimentare.



"Scoatem, tăiem firele rămase şi cusătura este gata."



În atelierul deschis acum o lună, lucrează 19 fete şi un singur băiat. Anatol visează că într-o zi îşi va deschide propriul atelier de croitorie, dar până a-şi realiza visul, el coase rochii pentru colegele sale în spaţiul pus la dispoziţie de universitate.



"Totul s-a început de la faptul că tata mi-a recomandat această profesie. Iar mie mi-a plăcut, pentru că este interesant, sunt multe fete frumoase şi niciodată nu te plictiseşti", a spus studentul Anatol Craveț.



Până acum, studenţii de la Facultatea Textile şi Poligrafie îşi realizau lucrările practice într-un atelier improvizat într-un cămin al Universităţii Tehnice. Acum, aceştia sunt încântaţi de mesele multifuncționale, de maşinile de cusut moderne şi de spaţiul prietenos.



"Noi acum am început practica de a efectua cămași pentru băiței şi pentru fetiţe rochițe. Şi îţi reuşeşte? Da, e greu, clar lucru. dar ne învăţăm fiecare pas, atent."



Zinaida este studentă în anul întâi. Aceasta mânuieşte cu dibăcie acul şi aţa, iar în noul atelier toate ideile sale prind viaţă.



"Acest atelier este un vis de-al meu. Pentru că imediat după ce s-a renovat, eu când am intrat, cumva inima mea radia de fericire. Pentru că aici sunt şi maşini de care vreau să am şi eu în atelier", a spus studenta Zinainda Șuba.



Investiţii în atelier au făcut administraţia UTM, dar şi o organizaţie nonguvernamentală din SUA.



"Aceste maşini de cusut au fost procurate în etape. Investiţia actuală a fost de fapt mai mult în reparaţia spaţiului şi iată în instalarea iluminatului şi procurarea mobilierului", a spus decanul facultăţii Textile şi Poligrafie, Valentina Bulgaru.



Atelierul este deschis de luni până vineri şi este gratuit pentru studenţii universităţii.