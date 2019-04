Un atelier de încondeiere a ouălor a fost organizat la un meuzeu din Capitală

La Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală din Capitală, activitatea e în toi.

Angajaţii muzeului organizează ca în fiecare an, timp de trei zile, lecţii practice de încondeiere a ouălor. Gazdele atelierului pun la dispoziţia participanţilor toate cele necesare. Procesul durează aproximativ două ore.



Două profesoare de la o şcoală din raionul Ialoveni au venit în Capitală, pentru a învăţa secretele încondeierii ouălor.



"Aici am venit special pentru noi dar şi pentru a ne inspira să putem învăţa copii la şcoală. Eu am încondeiat ouă cu copii dar prin desen, pe hârtie, folosind acuarele, creionul colorat."



Nu doar femeile sunt interesate de tradiţiile străvechi. La cursurile de la muzeu au venit şi bărbaţii.



"Sunt curios să văd fiindcă fiecare modalitate este diferită, eu acasă dacă chiar şi încondeiam atunci o făceam direct, mecanic."



Organizatorii spun că iniţiativa atelierului de încondeiat ouă s-a transformat într-o tradiţie frumoasă.



"Există motive cu caracter geometric, aparent mai simple, acestea sunt considerate mai vechi. Acuma vedem şi unele moderne cu caracter naturalist, de exemplu, cineva a reprezentat clădirea muzeului nostru, cineva a reprezentat continentele, ca şi cum oul ar fi o imagine a globului pământesc", a spus ANDREI PROHIN, organizator.



Ouăle trebuie spălate pentru ca desenul să fie mai uşor de aplicat. Apoi conţinutul e extras cu o seringă. Urmează încondeierea cu ceară şi vopsitul, care sunt alternate de mai multe ori până când modelul este complet.



Participanţii au fost impresionaţi şi spun că vor pune în practică acasă tot ce au învăţat.

"Azi am venit cu sora şi mama să vedem cum se încondeiază ouăle, căci la noi acasă nu se practică acest obicei, doar bunica mai face. Am venit să aflu cum se face asta şi să acumulez o exprienţă mai nouă."



La final de atelier, ouăle sunt păstrate în incinta muzeului. Doritorii vor avea ocazia şi mâine să participe la atelier contra unui cost în sumă de 15 lei.