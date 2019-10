Un asteroid de mari dimensiuni a trecut, din nou, pe lângă Terra

Asteroidul 2019 SX5 a trecut, din nou, în noaptea de joi spre vineri prin apropierea relativă a Pământului, la o distanţă sigură de peste 6 milioane de kilometri, scrie agerpres.ro.



Acest asteroid are diametrul estimat la 140 de metri, aproximativ înălţimea Marii Piramide din Giza, şi se deplasează prin spaţiu cu viteza de 78.900 kilometri/oră. El a ajuns în cel mai apropiat punct al traiectoriei sale de planeta noastră în jurul orei 23:07, conform Centrului NASA pentru Studierea Obiectelor din Apropierea Pământului (Center for Near Earth Object Studies - CNEOS).

Deşi asteroidul a trecut la distanţa de 6 milioane de kilometri de Terra, astfel de "vizite" sunt considerate a se produce în vecinătatea planetei. Pentru perspectivă, reamintim că Luna se află pe o orbită la aproximativ 380.000 kilometri distanţă, iar cea mai apropiată planetă, Venus, se află la 40 de milioane de kilometri de Terra.



Un alt asteroid de dimensiuni similare a trecut prin vecinătatea Pământului în luna iulie.



Riscul unui impact cu un asteroid mare dintre cei care au orbite în apropierea Pământului (NEO - near-Earth objects) este foarte mică, asigură NASA. Asteroizii de dimensiunile lui SX5 se ciocnesc cu Pământul o dată la aproximativ 10.000 de ani, iar asteroizii cu diametrul mai mare de 1 kilometru lovesc planeta o dată la aproximativ 100.000 de ani.



Prin identificarea şi urmărirea, în timp, a asteroizilor relativ mari, agenţiile spaţiale pot determina dacă, în viitor, aceşti bolovani cosmici ar putea ajunge pe o traiectorie de coliziune cu Terra. În prezent, CNEOS estimează că există un asteroid cu un ridicat risc de coliziune, care măsoară aproape 1,3 km în diametru şi se deplasează cu viteza de 50.000 kilometri/oră. Să nu ne grăbim însă să ne construim buncăre subterane. Acest asteroid, nume de catalog 29075, va ajunge în apropierea Pământului abia în anul 2880.