Un artist din Marea Britanie a reușit să creeze digital o femeie de culoare și toată lumea a crezut că e reală (FOTO)

Acest artist a reușit să creeze digital o femeie de culoare și toată lumea a crezut că e reală. Un artist din Marea Britanie a reușit să creeze cu ajutorul unui software de modelare 3D, două modele care au devenit vedete pe internet. Totuși, când oamenii au aflat că acestea nu sunt reale, s-au înfuriat și și-au revărsat supărarea pe rețelele sociale, scrie libertatea.ro.

Modelul masculin Nifon și modelul feminin Shudu sunt creațiile artistului și fotografului Cameron-James Wilson, care a reușit să le creeze folosind un soft 3D. Totuși, dintre cei doi, doar Shudu a devenit "vedetă".

"Învățam cum să creez imagini 3D pentru benzi desanate și animații și am avut oportunitatea să creez un model după cum am vrut eu. Astfel, eu am conceput cea mai frumoasă femeie", a spus Cameron-James.

El se referea evident la modelul Shudu, care a fost inspirat de o păpușă denumită "Prințesa Africii de Sud" și de modelul Ducki Thot. Shudu este înaltă, slabă, are piele neagră și este, fără îndoială, uimitoare. Imaginea ei a fost distribuită de grupurile modă când a "pozat" pentru rujul unei companii, fără ca aceștia să știe sigur dacă este vorba despre o femeie adevărată sau nu.

Înainte ca artistul Cameron-James să facă dezvăluirea despre Shudu, majoritatea oamenilor erau umiți de frumusețea ei ”naturală”, devenind o vedetă pe Instagram. Ea adunase 39.000 de fani pe contul ei înainte de marea dezvăluire.

Totuși, existența lui Shudu a atras critici dure. Mulți oameni au scris pe Twitter că au fost dezamăgiți după ce artistul a spus că a creat digital un model cu piele neagră, în loc să dea șansa unei vedete adevărate să fie în lumina reflectoarelor.

"Un fotograf alb și-a dat seama cum să profite de femeile de culoare fără ca să plăteasăc una. Acum, vă rog, spuneți-mi cum sistemul nostru economic nu este făcut pe baza rasismului și misoginiei", a scris o femeie pe Twitter.

"Este o problemă. În loc să angajeze un model de culoare, fotograful a creat unul. Este chiar atât de greu să plătești o femeie de culoare?", a transmis alt user de Twitter.

În apărarea sa, Cameron-James a spus că Shudu nu este folosit ca un model comercial și nu înlocuiește modelele din viața reală. Fotgraful arată că nu a avut nicio intenție în spatele creației modelului, notând că nu a vrut să o "împartă" cu publicul.

"Imaginea cu ea a fost postată pe Instagram fără permisiunea mea. După ce am primit multe cometarii de sprijin și inspiraționale de la oameni care au simțit că Shudu era o piesă de artă pozitivă și înălțătoare, care reflecta într-adevăr frumusețea ideală, neatisă de standardele vestice, arta s-a schimbat. Am crescut și am simțit că munca mea înseamnă ceva. Shudu nu este de închiriat, este o muză pentru creația mea. (…) Criticile la adresa mea vin după o înețelgere greșită", a conchis artistul.