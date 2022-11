Un antreprenor, surprins în timp ce căra cu roaba 10 milioane de dolari de la limuzină spre avion (VIDEO)

Un antreprenor american, cunoscut ca fiind unul din cei mai cunoscuți pariori sportivi din lume, a fost surprins cărând, de la limuzină spre avion, 10 milioane de dolari. Banii reprezintă o mică parte din câștigurile pe care le-a avut în acest an, la pariurile din Las Vegas.

Jim McIngvale are 71 de ani şi este supranumit "Mattress Mach", cunoscut datorită afacerii sale cu saltele. Pe lângă ultimul câştig la Las Vegas, bărbatul a obținut peste 72 de milioane de dolari, în acest an. Asta după ce echipa sa favorită de baseball a câştigat finala campionatul american.

McIngvale este celebru şi pentru acțiunile sale caritabile. Cu o mare parte din câștig el acoperă plățile efectuate în cadrul promoţiilor pentru clienţi.

Anul trecut, antreprenorul le-a promis celor care vor cumpăra produse de cel puțin 3.000 de dolari că își vor primi banii înapoi dacă echipa lui favorită câștigă campionatul.

Hey Paul, where’s my weight belt? Looks like a trip to the chiropractor is on tap. But a sore back is well worth it if our eligible @GFToday customers can get their mattresses FREE, FREE, FREE! We’re letting it ride for 2023 with another Astros Win It All promotion! Go ‘Stros! pic.twitter.com/Im5pOjLIYs