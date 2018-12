Un an nou bogateşi multă sănătate: Cetele de urători au mers azi pe la casele oamenilor

Cetele de urători au mers azi pe la casele oamenilor. Ei le doresc gospodarilor un an nou bogat, belşug în toate şi multă sănătate. În satul Ratuş din raionul Criuleni, tradiţiile se respectă cu stricteţe. Prima gospodărie în care au intrat urătorii a fost cea a preotului din localitate.



"Primiţi urătorii!! Primim, primim. Roata uăi!!"



"De urat aş mai ura, că vi-i drag a asculta Dar se vede pe fereastră, stă rumenit un cucoş lângă o sticlă de vin roşu Şi o gâscă pe curechi, rumenă pân la urechi! Găsca asta ard-o sfântul, mi-o înnodat în gât cuvântul!"



În schimb, oamenii le-au oferit urătorilor colaci, nuci, dar şi dulciuri.



"Dincolo de sănătate, de noroc, cum cerem noi, viaţă plină de belşug, noi trebuie să cerem întâi de toate să avem râvnă către rugăciune, râvnă de către sărbători de cele binecuvântate şi sfinţite. La mulţi ani şi bine aţi venit! Numai bucurii să aveţi!", a spus preotul satului Ratuş, Criuleni, Ioan Marian.



Pe lângă urături şi colinde, cetele au înscenat şi jocul cerbului.



"Vaai, ce corniţe frumuşele, că bine vor sta hainele mele! Într-un colţ, într-o camară, bine vor sta un an şi o vară!"



"Tradiţional, ca în fiecare an, cu plăcinte, cu nuci, cu mere, cu bomboane, dulciuri şi ne bucurăm foarte mult fiindcă în tot anul ceata asta de colindători şi urători ne vizitează şi cred că e un bun prilej de a promova valorile noastre", a spus locuitoarea satului Ratuş, Criuleni, Svetlana Munteanu.

"Să vă fie de bine, cu anul nou care vine" "