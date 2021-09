Un an FĂRĂ Filarmonica Naţională: „Am pierdut ceva de nerecuperat. Toată viaţa mea era legată de Filarmonică”

„Faptul că nu ești la tine acasă ne afectează foarte mult psihologic, profesional.”, a declarat Svetlana Bivol, director Filarmonica Naţională ''Serghehi Lunchevici''Angajații Filarmonicii își amintesc cu groază de tragedia de anul trecut.„Pentru mine e ceva foarte tragic, practic am pierdut ceva de nerecuperat. Toată viața mea era legată de Filarmonică.”, a menționat Marian Stârcea, directorul artistic al Filarmonicii Naţionale ''Serghei Lunchevici''.Din toate instrumentele muzicale, un singur pian marca Bluthner a fost salvat. După ce a fost distrus în proporție de 40%, el a fost restaurat de violonistul Iurie Dudnic.„Lucrarea asta am impresia că a fost ca o lucrare de licență, ca un examen de care mă pregăteam, în care am aflat chiar lucruri noi. Bluthner-ul m-a provocat.”, a relatat Iurie Dudnic, violonistul Orchestrei Filarmonicii Naționale.Potrivit Ministerului Finanțelor, până în prezent, în conturile deschise pentru restaurarea Filarmonicii au fost colectați aproape două milioane de lei. Contactat telefonic, Ministrul Culturii, Sergiu Prodan, ne-a spus că va oferi vineri într-o conferință de presă declarații despre reconstrucția edificiului. În 24 septembrie 2020, Filarmonica Națională "Serghei Lunchevici" a fost distrusă de flăcări. Tavanul sălii principale a cedat, fiind afectată o suprafață totală de peste 3500 de m2.