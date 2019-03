Un an de la lansarea serviciului 112. Numărul de urgență a fost apelat de aproape patru milioane de ori

Astăzi se împlinește exact un an de când Serviciului național unic pentru apelurile de urgență 112 a devenit activ în Republica Moldova. “Un an de Serviciul 112”, înseamnă de fapt, responsabilitate, profesionalism și eficiență în gestionarea situațiilor care pun în pericol viața și siguranța cetățenilor. Prin implementarea sistemului informațional automatizat al Serviciului național unic pentru apelurile de urgență 112 (SIA 112) în Republica Moldova, o soluție tehnologică avansată cu o serie de avantaje, se urmărește obiectivul major de a asigura un nivel sporit de siguranţă şi protecţie a cetățenilor pe întreg teritoriul ţării, prin utilizarea eficientă a capacităţilor infrastructurii moderne de comunicaţii electronice şi permite organizarea calitativă și corespunzătoare și a serviciilor de urgenţă. În prezent, Serviciul 112 automatizează toate procesele care anterior se derulau separat la poliţie, ambulanţă şi pompieri, ceea ce înseamnă că interacţiunea cetăţeanului cu serviciile specializate este mult mai simplă. Totodată, un singur număr de urgență, timpul redus de chestionare a apelantului, implicarea simultană a serviciilor specializate de urgență, tehnologiile performante, sistemul informațional integrat, regimul non-stop și 82 de operatori profesioniști şi devotați, toate oferă posibilitatea ca în fiecare clipă să se reacționeze adecvat și prompt în salvarea vieții omenești.

Conducerea instituției publice, cu prilejul marcării unui an de activitate operațională a serviciului a transmis un mesaj de gratitudine echipei 112 și în semn de recunoștință a înmânat diplome operatorilor 112, tehnicienilor și inginerilor pentru activitate dedicată și consecvență în buna funcționare a Serviciului 112 în perioada 29 martie 2018 - 29 martie 2019. “Astăzi marcăm un an de activitate operațională al Serviciului 112. Pe parcursul acestei perioade, fiecare din noi - operatorii, administrația, personalul tehnic a făcut o munca enormă, o muncă care să aducă valoare Serviciul 112. Efortul depus de fiecare din noi a avut menirea să afirme Serviciul 112 în societatea noastră ca un serviciu indispensabil și util oamenilor. Deși, este o perioadă relativ scurtă am reușit împreună sa obținem rezultate cu care astăzi ne putem mândri cu toții.

Ne exprimăm toată gratitudinea pentru echipa mare de operatori. Voi sunteți pilonul de bază al Serviciului 112, și anume, voi sunteți acel portdrapel care poartă faima acestui serviciu. Ați demonstrat atâtindividual cât și în echipă, că putem face față oricărei provocări care stă în fața noastră. Vă îndemnăm să nu uitați un singur lucru: indiferent cine este de partea cealaltă a firului, Voi puteți fi ultima speranță a unui om”, a subliniat administrația instituției.

De asemenea, în cadrul zilei de astăzi, serviciul 112 a primit în vizită elevi și a desfășurat campanie de informare privind numărul unic de urgență 112 în licee.

Menționăm că de la lansarea proiectului, numărul de urgență 112 a fost apelat de 3 900 000 de ori. Numărul apelurilor non-urgente este încă unul semnificativ. Din media zilnică de 12 000 de apeluri la numărul de urgență 112, mai mult de 68 % de apeluri nu poartă caracter de urgență.

Alți indicatori de progres care reflectă activitatea Serviciului 112 sunt: timpii de recepționare a apelurilor inițiate la numărul 112 și timpii de colectare, procesare și transmitere a solicitărilor de intervenție. Din numărul total de apeluri de urgență, în primele 5 secunde, operatorii 112 au reușit să preia 54%. Concomitent, menționăm că în prezent durata medie de procesare a unui apel de urgență este de până la 40 secunde.

Cele mai multe apeluri au fost transferate către Ambulanță – 77%, Poliție – 21 %, Pompieri – 2 %. Cele mai solicitate intervenții, conform clasificatoarelor evenimentelor sunt: hipertensiunea arterială, copil bolnav, dureri abdominale sau de spate, infracțiune contra vieții, contra patrimoniului, în domeniul transportului și incendiile. Din punct de vedere al localizării geografice, cele mai multe apeluri provin din municipiile Chișinău și Bălți și raioanele Orhei, Criuleni și Hâncești.