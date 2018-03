Un an de excelenţă în IT. Centrul Tekwill, peste 150 de proiecte şi investiţii atrase de 1,3 milioane de dolari

foto: publika.md

Peste 150 de proiecte, investiţii atrase de 1,3 milioane de dolari şi 780 de companii ajutate să recruteze angajați performanți. Sunt doar câteva dintre reușitele Centrului de Excelență Tekwill, la un an de la inaugurare.



"Cea mai recentă istorie este că unul dintre beneficiarii programelor Tekwill a atras 250 de mii de dolari pentru 2% din companie, ceea ce este wow și este doar prima etapă. Asta înseamnă că există potențial, putem face IT de calitate", a spus Ana Chiriţa, coordonator Tekwill .



Beneficiarii programelor spun că au găsit susținere pentru a pune bazele unei cariere de succes.



"Eu cred că peste cinci ani voi avea posibilitatea, și sper enorm, să lucrez la companii mari precum Space X sau Apple și cred că am toate șansele din motivul că aici am învățat să integrez creativitatea cu tehnologiile", a spus Cristian Comendant, student.



"Am reușit deja să asamblez șapte roboți și să-mi programez primul meu joc la robotică", a spus Cristina Vasilescu, elevă.



Premierul Pavel Filip i-a îndemnat pe tineri să aibă curajul să ceară de la autorităţi ceea de ce au nevoie pentru a fi mai eficienți.



"Asta înseamnă, în primul rând, că investim în viitorul RM. Tinerii care au participat la programele Tekwill, din punctul meu de vedere, își vor putea găsi un loc de muncă într-un domeniu care este cel mai bine plătit astăzi în RM", a spus Pavel Filip, premierul Republicii Moldova.



Reprezentanții Ministerului Economiei spun că în curând vor apărea astfel de centre şi în teritoriu.



"Cred că anul acesta o să vedem un rezultate sau un pas făcut la nord, în Bălți. Discutăm și cu alte universități, cum acoperim și regiunea din sudul țării", a spus Chiril Gaburici, ministrul Economiei și Infrastructurii.



"Tekwill trebuie să se extindă și în alte domenii, or această experiență pe care noi am acumulat-o suntem fata să o împărtășim, s-o diseminăm și altor colegi", a spus Viorel Bostan, rector UTM.



Partenerii de dezvoltare spun că își doresc extinderea programelor.



"Aproximativ 16 mii de persoane au reușit să participe la cel puțin o activitate implementată în cadrul proiectului. Această cifră este mult mai mare decât cea estimată inițial", a spus Karen Hilliard, director Misiunea USAID Moldova



Centrul de Excelență Tekwill pune la dispoziția tinerilor laboratoare și săli dotate cu echipamente moderne pentru a pune cunoştinţele teoretice în practică.