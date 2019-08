UN AN APICOL REUŞIT. Culesul mierii de floarea soarelui este pe sfârşite

Culesul mierii de floarea soarelui este deja pe sfârşite. Apicultorii spun că în unele regiuni din ţară, roada a fost mai bogată decât anul trecut. Chiar dacă cumpărătorii de pe piaţa externă cer o cantitate mai mare, preţul angro rămâne acelaşi, de până la 40 de lei pentru un kilogram.



"Când mierea este mai mult de 60-70 de procente căpăcită, asta se numeşte măturată, adică ea este matură, ea este gata pentru consumul de miere."



Andrei Becciev din localitatea Bardar, raionul Ialoveni, are aproape 200 de stupi de albini. Bărbatul spune că în această perioadă are mult de lucru, deoarece cantitatea de miere este mai mare decât anul trecut.



"Lucrăm intensiv în fiecare zi, extragem mierea şi aducem acasă. Cred că în vreo săptămână două, albinile vor fi deja în prisacă şi le pregătim pentru iernat", a spus Andrei Becciev, apicultor.



Bărbatul spune că mierea din acest are o culoare frumoasă şi este cu mult mai dulce. El îşi duce stupii cu albini tocmai la sudul Moldovei, unde sunt mai multe hectare de floarea soarelui.



"Da, e o culoare foarte frumoasă şi foare gustoasă. Sperăm să găsim un preţ bun la vinderea mierii, de fapt, mierea de floarea soarelui este unica miere care se vinde angro", a spus Andrei Becciev, apicultor.



Bărbatul extrage mierea cu ajutorul unor utilaje performante, astfel că în mai puţin de 10 minute, poate scurge până la 50 de kilograme de miere. De obicei, bărbatul este ajutat de tatăl său, care este, la fel, apicultor.



"Desigur, desigur cum să nu îţi placă. Îl ajut la descăpăcit, adesea se întâmplă de la stup scoate rama, o scutură, o pun într-un stup astupat", Nichifor Becciev, apicultor.



Un kilogram de miere de floarea soarelui costă între 30 şi 40 de lei. Potrivit preşedintelui Asociaţiei Apicultorilor din Moldova, peste 80 de procente din mierea produsă de apicultorii din ţara noastră este exportată pe piaţa Uniunii Europene.

În acest an, specialiştii speră ca recolta totală a mierii de albini să atingă până la şase mii de tone.