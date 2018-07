Un american a fost arestat după ce şi-a uitat parola de la telefon

William Montanez, cetăţean american şi rezident al statului Florida, a fost arestat în urmă cu o lună pentru că şi-a uitat parola de la telefon. Mai mult, toată situaţia a pornit de la încălcarea regulilor de circulaţie, acesta ieşind de pe o stradă fără să acorde prioritate celor care circulau pe drumul principal, scrie go4it.ro.

După ce a fost oprit de poliţie, agenţii au cerut să percheziţioneze maşina, fără a avea o bază pentru alte suspiciuni. Acesta a refuzat, iar un echipaj canin a fost chemat pentru a căuta droguri. Au fost găsite 4,5 grame de marijuana şi ulei de THC, dar acesta a recunoscut că sunt ale sale, cât şi un pistol, care aparţinea mamei sale. Nu acesta este însă motivul pentru care va petrece jumătate de an în închisoare.

La un moment dat în timpul percheziţiei, Montanez a primit un mesaj pe telefon care poliţiştii l-au putut citi. Acesta conţinea mesajul "OMG did they find it" (Dumnezeule, l-au gasit?). Atunci când poliţiştii au cerut permisiunea să percheziţioneze şi mesajele de pe telefon, Montanez a refuzat, spunând că nu îşi aminteşte parola. Acesta avea la el şi un al doilea telefon pe care de asemenea a refuzat să îl deblocheze folosind acelaşi motiv.

Poliţia a primit într-un final un mandat de percheziţie pentru aceste dispozitive pe baza acuzaţiilor de "posesie de cannabis în cantitate de mai puţin de 20 de grame" şi "posesia de obiecte care sugerează consum de droguri".

Motivul pentru care Montanez a fost trimis la închisoare este însă faptul că a refuzat să deblocheze dispozitivele chiar şi după ce poliţia a primit un mandat din partea unui judecător, susţinând în continuare că nu îşi aminteşte parola.

Întreaga situaţie este însă foarte ciudată, întrucât William Montanez a fost oprit doar pentru încălcarea unei reguli de circulaţie, iar legislaţia din Florida nu oferă poliţiştilor libertatea de a cerceta şi alte suspiciuni doar pentru o asemenea infracţiune.

De asemenea, faptul că a fost reţinut iniţial pentru refuzul deblocării telefoanelor fără a avea un mandat pare să contravină legislaţiei, iar culminarea acestei situaţii cu un mandat obţinut pe baza unor acţiuni care nu par a fi legale este cel puţin îngrijorătoare.