Un altfel de hram la Hâncești. În acest an distracţia s-a mutat în mahalale din cauza pandemiei

În mahalaua de pe străzile Miron Costin şi Mihai Moraru evenimentul a avut o dublă semnificaţie. Acum zece zile, s-au încheiat lucrările de reabilitare a drumului, iar oamenii au invitat autorităţile la o masă de sărbătoare în aer liber."Fiind sărbătoare în oraş. Nu se petrece nimic cu pandemia şi am hotărât ceva nou să introducem. Ne-am străduit cu măşti, am pus special şi dezinfectant.""Chiar dacă nu sunt acele dansuri, nu sunt acele artificiii, noi în suflet le avem. Spirit de sărbătoare, atmosferă de sărbătoare există.""Era în centru da, dar acum ce să facem dacă nu-i chip, facem pe acasă.""Maşina unde o ţine vecinul nostru şi m-am gândit ia repede pernele din casă, vreo două prosoape, covorul şi oleacă de frumos să fie. S-a primit o sărbătoare foarte frumoasă.""Mai facem oleacă focul, oleacă de cărniţă mai coceam încolo, încoace. Suntem fericiţi că drumul deja s-a făcut, gata nu mai mergem prin glod că vreo 30 de ani am mers aşa.""Hramul localităţii Hînceşti este 21 noiembrie, aproape sfârşit de an, moi ne facem totalurile. Cetăţenii astăzi s-au strâns ca să şi ziua şi hramul localităţii şi ne-a invitat şi pe noi ca Primăria în ospeţie la ei. Foarte frumos, le mulţumesc foarte mult.", a spus primarul oraşului Hînceşti, Alexandru Botnari.Sâmbătă, hramul a fost marcat şi în oraşele Cahul, Nisporeni, Glodeni şi Şoldăneşti.