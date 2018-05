Un alt capitol din istoria tunarilor. Unai Emery este noul antrenor al Arsenal

Arsenal a anunțat începutul unui nou capitol din istoria echipei, Unai Emery (46 de ani) urmând să fie noul antrenor al "tunarilor". Tehnicianul iberic îl înlocuiește pe Arsene Wenger, cel care s-a despărţit de Arsenal la finalul acestui sezon, după 22 de ani petrecuţi pe banca londonezilor, scrie hotnews.ro.

"Sunt foarte încântat că am semnat cu unul dintre cele mai importante cluburi din lume. Arsenal este recunoscută în întreaga lume pentru stilul ofensiv de joc, pentru faptul că promovează jucători tineri și are un stadion fantastic. Sunt foarte mândru că am primit această responsabilitate de a începe un nou capitol din istoria lui Arsenal" a declarat antrenorul iberic pentru site-ul oficial al londonezilor.

În ultimele două sezoane, Unai Emery a pregătit-o pe PSG, formație alături de care a reușit "tripla" campionat-Cupa Franţei-Cupa Ligii în acest sezon alături. Spaniolul a fost nevoit să plece de pe banca parizienilor la finalul acestui sezon, după ce a ratat din nou marele obiectiv al clubului, Liga Campionilor (PSG a fost eliminată în optimi de Real Madrid, scor 5-2 la general).

Unai Emery a cucerit șapte trofee în cei doi ani petrecuţi la clubul din capitala Franţei: un titlu de campion (2017/2018), două Cupe ale Franței (2016/2017, 2017/2018), două Cupe ale Ligii Franței (2016/2017, 2017/2018) și două Supercupe ale Franței (2016/2017, 2017/2018).

Unai și-a început cariera de antrenor la Lorca Deportiva, în 2005, după ce a jucat cel mai mult în divizia a doua a Spaniei. El a pregătit apoi echipe precum Almeria, Valencia și Spartak Moscova, înainte de a fi antrenor la Sevilla și Paris Saint-Germain.

Alături de Sevilla, Emery a câștigat de trei ori consecutiv Europa League (2014, 2015 și 2016).