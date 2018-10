Un agricultor din Dondușeni a suferit pagube de zeci de mii de lei, după ce o turmă de capre şi oi i-a invadat livada

Un agricultor din satul Târnova, Dondușeni, a suferit pagube de zeci de mii de lei, după ce o turmă de capre şi oi i-a invadat livada. Animalele, de o la stână din preajmă, i-au distrus în jur de o sută de pomi.



Incidentul s-a întâmplat în după amiaza zilei de miercuri. Când a văzut cele peste 300 de capre şi oi cum îi distrugeau livada cu pruni, bărbatul şi-a pierdut graiul.



"Cum să nu te sperii eu încă am luat oile şi le-am mânat la o parte pentru că ele erau aici. Nu era niciun stăpân nimeni. Ciobanul a venit peste 20 de minute de la stână, o alergat că eu l-am telefonat", a spus proprietarul livezii, Ion Baltă.



"Turma de oi a fost în grija unui minor cu vârsta de 16 ani. Care a fost cauza că turma a ieşit de sub controlul minorului nu se cunoaşte", a spus poliţistul de sector, Alexandru Grama.



Acum fermierul își caută dreptate și cere de la proprietara stânei despăgubiri în valoare de 25 de mii de lei.



"Dacă să socotim aici la un pom iese cheltuieli mari. El trebuie scos şi pus din nou. Da el un an de zile e ridicat şi trebuie să dea roadă la anul", a spus proprietarul livezii, Ion Baltă.



Proprietara stânei susține că suma cerută de victimă este exagerată.



"Eu nu am zis că nu restitui nimic. Eu am spus aşa socotim câţi copaci îi scoatem, îi punem din nou vă mai dăm încă pentru munca voastră. Ei lasă să dea în judecată, şi o să vedem atunci", a spus proprietara stânei, Angela Galețchi.



Primarul satului încearcă să convingă părțile să rezolve situaţia pe cale amiabilă.



"Am încercat de două ori să ne întâlnim cu proprietarul şi persoanele care au adus pagubele. Sper că vor găsi un numitor comun", a spus primarul satului Târnova, Valentin Cebotari.



Potrivit agricultorului, livada nu era asigurată.