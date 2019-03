Un adevărat paradis pentru agricultori. La expoziţia agricolă participă peste 150 de companii din nouă ţări

foto: publika.md

Tractoare inteligente, ustensile de grădinărit, dar şi pomi, plante decorative şi butași de viţă de vie. Toate sunt prezentate la expoziţia Moldagroteh, care s-a deschis azi, la Chişinău. La eveniment participă peste 150 de companii din nouă ţări, care şi-au prezentat tehnologiile din domeniul agro-industrial.



Acest tractor este fabricat în Italia. Are salonul ermetic, pentru a-i proteja pe fermieri de substanţele chimice. Autovehiculul este potrivit pentru livezile cu copaci scunzi şi pentru viţa-de-vie. Costul este pe măsură - 38 de mii de euro.



"Cabina este foarte joasă ceea ce permite de a lucra prin sistemele de tip "Pergola". Este dotat cu toate opţiunile care poate să facă o maşină de genul agricol. Motorul este japonez, 89 de cai putere"



Acest bărbat a rămas impresionat de dotările tractorului şi spune că ar vrea să cumpere unul.



"Cu tractorul mic faci treabă mare. Are şi aşa o înfăţişare deodată te cucereşte. Asta e mai performant, mai frumos. Când mă vor vedea nepoţeii cu el o să zică: OOOO Bunelu, klas!"



Vizitatorii spun că autovehiculele îşi merită banii.



"-Am găsit toate celea. Ne-am uitat la un tractor. Pe urmă vom mai vedea. Mult costă, două milioane de lei. Îi bună tehnica.



"Eu am venit să-mi aleg nişte tehnică mai mică puţin, motocoasă, motosapă, la ţară nouă de astea ne trebuie. Cam până la vreo o mie de euro undeva, cred că ar fi bine".



La expoziţie au participat şi câteva companii de transport a utilajelor agricole.



"Rolul companiei noastre este de a transporta utilajul agricol de la punctul A în punctul B. De asemenea, asta ne oferă posibilitatea de a face cunoştinţă cu potenţialii noştri clienţi. Rolul nostru este să le propunem clienţilor noştri cele mai bune condiţii de transportare a utilajelor şi să contribuim la economisirea cheltuielilor pentru transport."



Cea mai mare îmbulzeală a fost la tarabele cu pomi, plante decorative și butași de viță de vie.



"Uitaţi-vă ce măr gustos, frumos şi noi am luat să plantăm acasă. Cum ajungem acasă, cum îi plantăm"



"Eu de toate speciile, de toate sourile câte un copăcel. 45 de copăcei. Am cumpărat peri, pruni anume pentru turişti. La mine se întinde pe 20 de ari, e îngrădit, la 5 km de sat"



"Ediţia de primăvară dintotdeauna este una extrem de importantă având în vedere că coincide cu începerea sezonului agricol. Oferă posibilitatea de a îmbunătăţi politicile statului" .



Cea de-a 36-a expoziţie "Moldagroteh" se va încheia în 16 martie.