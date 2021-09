Un adevărat focar de infecţie. Purtarea măştii, obligatorie doar pe hârtie în transportul interurban din Anenii Noi şi Căuşeni

Purtarea măştii e obligatorie doar pe hârtie în transportul interurban din Anenii Noi şi Căuşeni. Chiar dacă numărul de cazuri de COVID-19 creşte de la o zi la alta, mulţi pasageri nu respectă normele şi circulă cu microbuzele fără măşti.



Autogara din Anenii Noi este un adevărat focar de infecţie. Aproape nimeni nu are mască de protecţie.



"Că nu vreau, de atâta, pentru ce eu trebuie să port mască? Eu sunt vaccinată", a spus o femeie.



Alţii o ţin sub barbă, iar unii o pun abia după ce li se face observaţie:



"Nu am avut-o la moment şi nu am avut bani ca să îmi iau mască. Cum veţi urca fără mască în transport? - Vom vedea, vom ieşi din situaţie cumva".



Un bărbat poartă masca, doar că în... buzunar: "- Masca este. - De ce o ţineţi în buzunar? - Am uitat".

Cei mai deranjaţi de prezenţa echipei de filmare au fost şoferii, evident, şi ei fără măşti: "Îi avem pe toţi cu mască. Nu am timp. - De ce nu le spuneţi să pună masca? - Le-am spus. - Nici dumneavoastră nu purtaţi mască?".



Administratorul autogării din Anenii Noi, Veaceslav Palanciuc, spune că şoferii sunt avertizaţi în fiecare dimineaţă, dar oricum nu respectă regulile. Situaţia e la fel şi la autogara din Căuşeni, unde poţi număra pe degete persoanele care au mască.



"Ne obligă, ne amendează, le punem şi noi şi le purtăm", a spus un bărbat.



"Eu port masca pentru că este periculos. Eu le spun, cum spune şi dumneaei, eu mă înăduş, dar eu le spun că eu nu mă înăduş, mai repede nu o să am aer dacă o să mă îmbolnăvesc", a menţionat o femeie.

Un şofer de maxi-taxi are grija ca toţi pasagerii să respecte regulile: "Peste tot este scris, este afişat, iar noi aşa şi le spunem. Când este unul în transport, clar că nu mai trebuie. Este de toate, este dezinfectant".



Unităţile de transport din Căuşeni sunt dezinfectate, iar administraţia autogării încearcă să convingă oamenii de importanţa respectării purtării măştilor.



"Autogara este dotată cu toate necesare, dezinfectante, toţi angajaţii, toţi şoferii sunt zilnic avertizaţi, ce ţine de activitatea autogării şi a şoferilor se respectă, dar călătorii, lucrăm, încercăm să îi convingem, vine chiar şi poliţia", a declarat Anatolie Uzun, directorul auto gării Căuşeni.



Zilnic prin autogara din Căuşeni, circulă aproximativ 300 de unităţi de transport.