Un adevărat elixir al tinereţii. Fructele goji pot fi găsite deja în magazine

Cei care sunt în căutarea elixirului tinereții îl pot găsi pe rafturile din magazine și asta pentru că fructele goji au apărut în vânzare. Pomicultorii au început deja culesul acestora. Numit și fructul longevității, goji sunt bogate în antioxidanți, fibre, dar și în vitaminele A, B și C. Specialiștii recomandă să fie consumate proaspete, dar şi uscate în salate, sucuri şi deserturi.



Andrei Nuța din satul Humulești, municipiul Chişinău, a plantat acum trei ani trei mii de butași de fructe goji. Din cauza condițiilor climaterice nefavorabile, pomicultorul a rămas cu peste două mii de butași.



”Goji e o plantă care nu iubește să fie stropită, îi place să fie tratată altfel. Stropituri nu avem voie decât prășim, udăm, curățim de lăstarii nedoriți. Ne străduim să fie cât mai bio”, a spus pomicultorul, Andrei Nuța.



Zilnic, cei patru membri ai familiei reușesc să strângă cinci kilograme de fructe. Până acum, bărbatul le comercializa online, iar în acest an câțiva vânzători i-au cumpărat produsul angro.



”Planific să mai cultiv și niște zmeură. Le combin, nu mă opresc numai la goji. Goji am încercat, îmi place și mergem mai departe. Compar solurile, unde se face goji pun goji, unde nu, atunci pun altceva”, a spus pomicultorul, Andrei Nuța.



Totuși, pomicultorul spune că în acest an nu se va putea bucura de o roadă bogată, pentru că păsările i-au distrus 40 la sută din butași.

Nutriționiștii spun că fructele au numeroase beneficii: stimulează metabolismul, întăreşte imunitatea, scade glicemia şi creşte fertilitatea.



”Nu se recomandă pentru persoanele care suferă de anumite probleme ale rinichilor. De asemenea, nu se recomandă pentru femeile însărcinate, pentru persoanele ce au alergie la polen și pentru cele care iau anticoagulante”, a menţionat nutriționista, Cristina Cerevatenco.



În prezent, la Asociația "Pomușoarele Moldovei" este înregistrat oficial un singur producător de fructe goji, care reușește să facă exporturi și în UE.



”Eu aș atenționa viitorul acestui fruct și profitabilitatea acestuia, deoarece prețul este bun, roada este bună în anii buni. Nu putem spune că chiar în fiecare an, pentru că suntem și noi supuși unor riscuri meteorologice”, a spus președintele Asociației "Pomușoarele Moldovei", Aneta Ganenco.



Prețul pentru un kilogram de fructe goji ajunge la 270 de lei.