ULUITOR! Cum arată Insulele Galapagos văzute de pe ISS

"The Enchanted Islands of #Ecuador - the Galapagos" (Insulele Fermecate ale Ecuadorului - Galapagos) au fost fotografiate de @astro_ricky, astronautul NASA Ricky Arnold, aflat în prezent pe ISS, în cadrul echipajului Expediţiei 55, scrie agerpres.ro Fotografia a fost realizată la data de 13 aprilie 2018, pe când staţia spaţială se afla deasupra Oceanului Pacific.