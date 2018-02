Uluitor! Care sunt cele mai neobișnuite și spectaculoase tradiții din Indonezia

Arhipelagul indonezian este locul de origine al multor tradiții și ritualuri care s-au propagat ulterior și în alte culturi. Fiecare insulă indoneziană are propriile sale dialecte și obiceiuri, formate cu generații în urmă. Cultura indoneziană s-a format în sânul popoarelor indigene care au populat țara asiatică, dar a fost influențată și de tradiții adoptate din China, India, Europa sau din Orientul Mijlociu, transformând Indonezia într-una dintre cele mai diversificate țări din punct de vedere cultural și religios.

Iată care sunt 10 dintre cele mai neobișnuite și frumoase tradiții indoneziene, pe care le poți observa și ca turist:

Kasada, în estul Javei - Ritualul de ofrandă a recoltei

Ceremonia anuală Kasada este sărbătorită întotdeauna pe data de 14 a lunii Kasada din calendarul antic hindus, la muntele Bromo. Scopul acestei sărbători este de a comemora sacrificiul lui Raden Kusuma, fiul lui Jaka Seger și al Larei Anteg, figuri istorice respectate de localnici. Poporul Tenggerese obișnuiește ca în această zi să urce în vârful muntelui, încărcat cu o ofrandă alcătuită din recolta anului respectiv, dar și cu păsări sacrificate, pe care le aruncă apoi în craterul muntelui.

Rambu Solo, în sudul insulei Sulawesi - Ceremonia de înmormântare Toraja

Rambu Solo este o ceremonie de înmormântare tradițională a poporului Toraja. Scopul acestei ceremonii este de a stabili o legătură cu sufletul persoanei decedate. Localnicii au credința că prin acest ritual, sufletul celui mort se poate întoarce în Rai, unde va fi reunit cu sufletele strămoșilor săi. Ritualul începe prin sacrificarea mai multor animale, în general bivoli sau porci, iar numărul animalelor sacrificate este un indicator al statului social al celui decedat.

Ngurek, în Bali - Ritualul de rănire voluntară

Ngurek este o tradiție extremă practicată de balinezi, în scopuri religioase. Participanții obișnuiesc să se înjunghie singuri cu un cuțit tradițional numit „keris”. În timpul acestui ritual, se crede că participanții devin „posedați” de zeul pe care îl celebrează această tradiție. Această practică este specifică aproape tuturor satelor din Bali, iar turiștilor nu le este interzis să privească de pe margine acest obicei bizar.

Pasola, în Sumba - reintrepretarea războaielor călare

Poporul Sumba are una dintre cele mai spectaculoase tradiții pe care le poți vedea în Indonezia. Pasola înseamnă, în traducere liberă, „joaca de-a războiul”, și este o ceremonie în cadrul căreia sunt reinterpretate scene de război. Localnicii se îmbracă în costume tradiționale, își iau sulițele de lemn și pun în scenă un adevărat spectacol călare. Scopul acestui ritual este de a obține bunăvoința lui Dumnezeu pentru o recoltă mai bună și are loc în lunile februarie-martie.

Fahombo Batu, în insulele Nias - săriturile peste bolovani

Fahombo Batu sau săritul peste pietre a devenit aproape o marcă înregistrată pentru cultura insulei Nias. În cadrul acestui ritual, un bărbat tânăr îmbrăcat în costum tradițional trebuie să efectueze o săritură în lungime de 2 metri, peste o piramidă de bolovani. Dacă săritura îi reușește, este un semn că tânărul a ajuns la maturitate și succesul lui este celebrat de întreaga comunitate.

Kebo-Keboan, în Banyuwangi - ritualul ploii

O altă tradiție unică din Indonezia are loc în Banyuwangi, acolo unde localnicii au un obicei pentru a îmbuna zeii și a-i ruga să le trimită ploi. Ritualul se ține în timpul sezonului uscat, în toate satele în care locuiesc cei din poporul Osing. Participanții se costumează în bivoli, se ung cu ulei pe corp și poartă două coarne pe cap. Localnicii cred că bivolul este un simbol al puterii. În timpul ritualului, oamenii deghizați în bivoli cântă, mărșăluiesc și dansează cu entuziasm pe străzi.

Tabuik, în vestul Sumatrei - celebrarea Anului Nou islamic

Tabuik este un ritual religios din Sumatra, care celebrează Muharamul, prima lună din Anul Nou islamic. Localnicii cară un Tabuik, un sicriu colorat, construit din bambus și răchită, și îl lasă apoi să plutească pe mare. Sărbătoarea comemorează și moartea celor doi nepoți ai profetului Mohammed, Hasan și Husain.

Bakar Batu, în Papua - gătitul pe pietre încinse

Gătitul pe piatră încinsă este un ritual pentru locuitorii din Papua și este pus în aplicare la nunți, nașteri sau alte sărbători publice. Bakar Batu are însă o semnificație mult mai profundă, care simbolizează recunoștința și are ca scop întărirea relațiilor interumane. Toți locuitorii unui sat se adună la un loc, aprind focul sub pietre și gătesc carne de mistreț învelită în coji de banane, iar la final iau cu toții masa.

Bambu Gila, în Maluku - dansul nebun al bambusului

O tradiție mai puțin obișnuită printre locuitorii insulei Maluku este aceea în care un grup de bărbați cară un bambus. Credința este că bambusul are puteri mistice și poate fi posedat de spirite. În timpul ritualului se cântă la intrumentele tradiționale, iar bărbații dansează cu bambusul.

Peresean, în Lombok - lupta cu săbii din răchită

Peresean este o tradiție de luptă între doi bărbați din tribul Sasak, care locuiește pe insula Lombok. Ei se bat cu săbii împletite din răchită și cu un scut confecționat din piele de bivol. Luptătorii au voie să atingă doar umărul sau spatele adversarului, celelalte lovituri fiind strict interzise. În timpul luptei, restul participanților cântă la instrumente precum gongul, kendang, un fel de tobă, sau la seruling, un fluier indonezian.