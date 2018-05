Un barbat a reusit sa slabeasca 110 kilograme in doi ani si jumatate fara sa tina dieta. Iata ce schimbari a facut in viata sa. Avand cunostiinte de biochimie, tanarul a studiat cum reactioneaza hormonii, enzimele, neurotransmitatorii, astfel incat sa-l faca sa se ingrase, scrie girly.ro.

A invatat ca pierderea in greutate nu este despre numarat calorii, ci despre crearea unui mediu corect hormonal care sa duca la slabire. Acestia sunt pasii pe care i-a urmat pentru a pierde kilogramele in plus:

Nu a mai tinut dieta si a inceput sa-si hraneasca organismul - A introdus acizii grasi omega-3, alimentele bio si proteinele de buna calitate. Daca isi dorea bomboane, chipsuri sau pizza, le manca imediat. Intr-un final, si-a pierdut gustul pentru junk food iar organismul lui a inceput sa-si doreasca mai multe alimente sanatoase.

Si-a vindecat digestia - A descoperit ca unul dintre motivele pentru care se ingrasa era digestia proasta, organismul sau neputand sa extraga nutrientii din alimente. A inceput sa consume multe alimente fermentate si probiotice.

A inceput sa-si vindece apneea - Apneea creeaza in organism un mediu hormonal care favorizeaza ingrasarea.

A inceput sa foloseasca tehnici pentru a reduce stresul - Stresul creste nivelul de cortizol din organism. Acesta, alaturi de hormonii inflamatorii, duc la pofte constante. Barbatul a inceput sa mediteze in fiecare dimineata.

A rezolvat problemele emotionale - A inceput sa faca practici de vizualizare care l-au ajutat sa isi rezolve traumele din trecut. In plus, aceste practici l-au ajutat sa isi accepte procesul de slabire.

Si-a detoxifiat organismul - Ultimele 20 de kilograme le-a pierdut cu ajutorul lichidelor alcaline, precum apa cu suc de lamaie sau otet de mere, sucuri verzi, multe salate si muguri.