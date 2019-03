Ultramaratonistul Iulian Bercu a revenit acasă cu noi forţe şi visuri. Ce spune sportivul despre experienţa Racing The Planet

Sportivul moldovean, Iulian Bercu a revenit acasă din Noua Zeelandă cu noi puteri şi visuri. După ce a alergat 250 de kilometri în şapte zile prin arşiţă, vânt, ploi torenţiale şi pe un traseu extrem de periculos, cu văi şi munţi.

Sportivul spune că experienţa "Racing The Planet" a fost pe cât de interesantă, pe atât de dificilă, pentru că socotelile de acasă nu au coincis cu cele din timpul întrecerii. Totuşi, moldoveanul a reuşit să se claseze pe locul 15 din cei 180 de participanţi, reprezentanţi a 35 de ţări.



"Veselia începe în 6-7 secunde se dă startul. Prima ediţie. Unul, foc. Succes."



Iulian Bercu a alergat şapte zile cu rucsacul de 17 kilograme în spate în condiţii imprevizibile pe un traseu extrem de periculos. Dar totul s-a meritat, spune el, pentru a vedea frumuseţea naturii. Iulian spune că priveliştea a mai văzut-o pe o poză la un sportiv, dar când a ajuns să privească în zori, locul de vis, a rămas fără cuvinte.



În sfârşit am ajuns la imaginea de la care am pornit, e super. Alergăm mai departe.



A urmat o cursă grea, în care au trebuit să alerge pe cea mai lungă distanţă.



Frumos, acesta e undeva al 14 sau 15 râuşor. Iată-l.



"Nu credeam că vor fi unele stări emoţionale cum ar fi la cursă lungă de 80 de kilometri a început o ploaie torenţială şi noi alergam pe o albie a unui râu. Ca într-un moment organizatorii să înceapă să strige băieţi părăsiţi albia de pe munte se coboară un val de apă şi să nu vă i-a la vale. Noi am reuşit, dar vre-o doi chinezi, nu au reuşit şi i-a luat apa."



Sportivul spune că nu proba de alergat a fost cea mai dificilă ci ...dormitul. Iulian Bercu s-a odihnit în cort, cu alţi cinci participanţi.



"Unul din Japonia şi asta din Marea Britanie sforăiau atât de tare că veneau din corturile vecine să îi roage să se mai întoarcă pe o parte sau să îi mai pună un dop şi ambii erau erau în octave diferite şi foarte multe nopţi pur şi simplu mă uitam în pod şi mă uitam s-a oprit inima la el sau nu de la aşa un forăit."



O altă dificultate pe care a întâmpinat-o maratonistul a fost să mănânce acelaşi tip de mâncare, din pacheţelele speciale pentru sportivi, timp de şapte zile la rând.



"Spre ziua a cincea a şasea nu puteam să mă uit la pacheţelele acestea şi eram gata să mănânc iarbă sau frunzuliţe numai ca să simt alt gust decât gustul de orez sau gustul de pasta. Unii şi-au luat de exemplu, vre-o două zile au mâncat pizza, câţiva americani şi-au luat un pachet plin cu burgheri şi tot alergau cu dânşii.



La competiţia "Racing The Planet" pe primul loc s-a clasat un sportiv din Franţa. Locul doi l-a ocupat un participant din Statele Unite ale Americii iar locul trei, a fost ocupat de un bărat din Australia. Cel mai tânăr participant are 18 ani, iar cel mai în vârstă, 74 de ani. Iulian Bercu şi-a propus ca să participe anul viitor la o competiţie în munţii Alpi unde va trebui să alerge în continuu 330 de kilometri.