ULTIMUL SUNET DE CLOPOŢEL. 335 de mii de elevi au finalizat anul de studii

Ultimul sunet de clopoţel a răsunat în toate şcolile din ţară, pentru cei 335 de mii de elevi, care au încheiat anul de studii. Cu această ocazie, în toate instituţiile de învăţământ au fost organizate ceremonii solemne.



La Liceul Academiei de Ştiinţe din Chişinău cei 86 de elevi care absolvesc clasa a 12-a au purtat robe şi toci. Unii au primit diplome şi medaliii.



Ioana Vătămanu-Mărgineanu a finalizat studiile cu o medie de 9,73 şi a fost desemnată drept cea mai bună elevă. Aceasta spune că vrea să se facă economist şi este pregătită pentru Bacalaureat.



"Sunt cei mai frumoşi trei ani de liceu pe care aş fi putut să-i am. Am avut un colectiv extraordinar de frumos şi nişte colegi cu care sper să ţin legătura şi mai departe", a spus IOANA VĂTĂMANU-MĂRGINEANU, absolventă.



Constantin Drăgancea se visează specialist IT, mai ales că a obţinut mai multe locuri de frunte la olimpiadele republicane de informatică.



"Au trecut foarte repede anii şi îmi pare rău că au trecut. Nişte ani foarte frumoşi, i-aş trăi din nou dacă aş avea oportunitatea", a spus CONSTANTIN DRĂGANCEA, absolvent.



Cei mai mândri au fost părinţii.



"Suntem bucuroşi că statul ne oferă aceste posibilităţi, pentru copiii care merită să înveţe şi sunt capabili să-şi facă un viitor mai frumos."



" Este o zi extraordinară pentru noi. Copiii noştri au venit cu trei ani în urmă aici ca nişte creioane colorate. De toate culorile, cu grifuri mai moi, mai tari. Dar aici au fost tociţi bine, ascuţiţi cu ascuţitoarele şi în rezultat au ieşit o promoţie extraordinară, numai bună să facă faţă lumii mari"



Diriginta Maria Harea se desparte cu greu de elevii pe care i-a ţinut sub aripă timp de trei ani.



"Este o nostalgie şi o emoţie... Sunt şi pozitive, dar şi cu lacrimi în ochi, deoarece trei ani de zile, cot la cot am mers împreună cu ei. Până la urmă ne-am văzut în ei rezultatele şi sunt fericiţi", a spus MARIA HAREA, profesoară de psihologie, dirigintă

Anul acesta, peste 11 mii de elevi finalizează clasa a 12-a.



"Să zburaţi cât mai sus, dar niciodată să nu uitaţi de unde v-aţi luat zborul. Vă doresc succes şi drum bun în viaţă", a spus ION TIGHINEANU, preşedintele AŞM.