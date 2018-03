Ultimul sezon al serialului Bahar: Viață furată REVINE la Canal 2. Ce supriză îi aşteaptă pe fanii filmului

Două zile ne mai despart de serialul care v-a determinat să alegeți Canal 2. Ultimul sezon al serialului "Bahar: Viaţă furată" începe luni, la ora 18:00. Și nu oarecum. De astă dată, telenovela va fi dublată în limba română de actori moldoveni.

Fanii celui mai îndrăgit serial turcesc, difuzat în Moldova, vor putea urmări ultimul sezon al peliculei, de luni până vineri. Filmul va începe la ora 18:00 și va continua cu un nou episod, la ora 20:00.



"În satul Vorniceni, raionul Străşeni, mulţi oameni aşteaptă cu nerăbdare ziua de luni, atunci când renumitul serial turcesc: Bahar: Viaţă Furată va reveni pe ecranele Canal 2. Mulţi dintre ei spun că vor lăsa treburile din gospodărie pe durata serialului şi vor privi filmul lor preferat".



"Mi-a plăcut. Îl aştept cu nerăbdare .Primesc de la el o satisfacţie sufletească. Noi, vârstnicii parcă ne mai liniştim privind serialele acestea".



"Este foarte interesant. Este simţitor. În inimă intră".



"Am privit tot serialul "Bahar". În primul rând, foarte tare mi-a plăcut tematica serialului, anume trădarea".



Elizaveta Budu are 70 de ani. Spune că atât de mult a îndrăgit actorii din serial, încât nu a ratat niciun episod din sezoanele trecute.



"De două ori puteam să mă uit la o serie, dar să scap - nu. Foarte bun film, minunat. Foarte mult îl aştept. Am fost la copii peste hotare şi ziceam: Doamne, nu mai să nu se înceapă, eu să nu fiu".



La peste patru km distanţă de satul Vorniceni se află localitatea Lozova. Şi aici, fascinanta poveste de dragoste a celor doi protagonişti, Bahar şi Ateş, a cucerit multe inimi.



"- O să ne uităm, dacă o să avem timp, o să găsim.

- Şi cu cine îl priviţi

- Cu nevasta (râde).



"- Mi-a plăcut de dânsa, Bahar, cum joacă rolul. Bărbatul cela al ei, Ateş. Filmul îndeobşte mi-a plăcut.

- Aţi plâns, aţi râs împreună cu actorii?

- Ei când şi cum. Era şi de plâns. Au fost momente, când îţi era tare jale".



Anul trecut, filmul a fost cel mai urmărit serial din Republica Moldova. În fiecare seară, acesta a adunat în fața micilor ecrane între 200 și 300 de mii de telespectatori. Vestea a ajuns şi la urechile protagonistei serialului, actriţa Ezgi Asaroglu, care a ţinut neapărat să vină în ţara noastră, în aprilie 2017. Frumoasa şatenă s-a întâlnit cu fanii ei, într-un mall din Chişinău. Publicul a fost într-atât de numeros, încât nu aveai unde arunca un ac. Acest lucru este vizibil şi într-o fotografie realizată atunci, care a fost virală pe internet şi care a devenit un simbol al evenimentului.