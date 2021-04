Ultimul mesaj al regretatei Ludmila Guzun, la începutul lunii aprilie: "Din prima zi v-am zis îngeri-păzitori"

Deputata Ludmila Guzun a decedat în urma complicațiilor provocate de COVID-19.

La începutul lunii aprilie Guzun a scris un mesaj dedicat medicilor, celor care au ajutat-o să lupte cu virusul ucigaș și menționa că mai are nevoie de recuperare.

"Tot respectul și aprecierea, dragi lucrători medicali! Va vad in fiecare zi si noapte lupta pe care o duceți pentru sănătatea noastră, toti medicii, dar mă refer, in special la cei din sectia terapie intensivă COVID SCR, aici, unde împreună cu Dra am luptat cu virusul ce m-a atacat agresiv. Aici v-am văzut doar ochii blînzi și incurajatori, v-am auzit vocea compatimitoare, dar asta era o încurajare sa lupt și eu..Mai avem, de recuperat după această agresiune, dar sunt sigura, cu asa medici voi reuși. Din prima zi v-am zis îngeri-păzitorii, ori asa v-am perceput eu. Să Vă aiba Bunul Dumnezeu în paza sa!"