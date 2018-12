ULTIMUL LOC ÎN PRELIMINARII. Naţionala de badminton a Moldovei s-a clasat pe locul 4 în grupă

Echipa naţională de badminton a Republicii Moldova s-a clasat pe ultimul loc în grupa a 2-a a preliminariilor Campionatului European. Mini-turneul s-a desfăşurat la Futsal Arena din comuna Ciorescu timp de trei zile, iar echipa noastră a fost învinsă în toate cele trei partide.



Moldova a fost învinsă de Rusia, Scoţia şi în ultima zi de Ucraina. În toate partidele, echipa noastră a pierdut cu acelaşi scor de 1-4.



"Toţi au jucat bine. Important că am acumulat experienţă. Cred că nu a fost atât de rău. Toţi au avut evoluţii bune", a spus jucătorul de badminton, Cristian Savin.



Ţara noastră a găzduit în premieră un asemenea turneu, iar sportivii moldoveni au rămas impresionaţi de o asemenea oportunitate.

"A fost superb. Am avut mulţi suporteri, iar acest lucru influenţează mult asupra jocului. Am simţit-o pe pielea mea. Consider că e un plus foarte mare. Aş dori să mai avem turnee de genul acesta, poate chiar şi de un nivel mai înalt. Vom face tot posibilul pentru asta", a spus jucătoarea de badminton, Vlada Gânga.



Şi reprezentanţii celorlalte echipei au rămas mulţumiţi de nivelul de organizare a competiţiei.

"Dacă e să compar cu alte ţări care au organizat astfel de turnee, atunci cred că aici s-a organizat la cel mai bine. Sala e cu acoperiş înalt şi suprafaţa terenului este din cauciuc, iar asta e foarte bine", a spus jucătoarea de badminton, Maria Ilinkaia.



Pe primul loc în grupa a 2-a a "preliminariilor" s-a clasat echipa Rusiei, care a obţinut victorii în toate cele 3 partide disputate şi astfel s-a calificat în etapa următoare a preliminariilor.