Ultimul examen de BAC: Unii absolvenți păreau foarte relaxaţi, iar alţii spun că nu speră la note mari

Astăzi s-a desfăşurat ultima probă de bacalaureat din această sesiune. Absolvenții care au studiat 12 ani în limba ucraineană, bulgară sau găgăuză şi-au testat cunoştinţele la limba maternă.

Unii dintre candidaţi păreau foarte relaxaţi, deşi au stat mai puţin de o oră în sălile de examen:



"Eu o să primesc nota 10!"



În incinta Liceului "Alexandru Puşkin" din Capitală s-a desfăşurat proba la limba ucraineană.

Unii absolvenţi au decis să susţină examenul şi la limba maternă întrucât vor să-şi continue studiile la Kiev:



"M-am pregătit timp de 3 zile, dar aşa 12 ani".



"Limba ucraineană devine tot mai complicată pe an ce trece şi ajunge la nivelul limbilor română şi rusă. De asta şi este din ce în ce mai greu".



La Liceul "Ion Creangă", câţiva zeci de absolvenţi au susţinut examenul la limba bulgară:



"Pentru mine a fost uşor, fiindcă eu vorbesc de mic cu familia acasă în limba bulgară".



Totuşi, unii dintre ei spun că nu speră la note mari:



"Cred că pe nota cinci am scris examenul."



"Cred că pe un 7 sau 8 am scris. Eu la mai mult nu sper, în principiu acestea sunt notele mele stabile."



Potrivit datelor Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării, din numărul total al candidaţilor, 260 au susţinut proba la limba găgăuză, 179 la limba bulgară şi 31 la limba ucraineană. În sesiunea de bază a bacalaureatui din acest an s-au înregistrat aproximativ 18 mii de candidaţi, iar aproape 2500 dintre ei sunt restanțieri din anii precedenţi.

Până acum, doi elevi au fost eliminaţi din sala de examen pentru că au încercat să copieze.

Testele de examen vor fi verificate până în data de 25 iunie, iar rezultatele preliminare vor fi afișate în Centrele de Bacalaureat la data de 26 iunie.