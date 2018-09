Ultimele zile calde din acest an: Moldovenii fac plajă şi încing grătare la iarbă verde

Oamenii profită din plin de ultimele zile calde care au mai rămas din acest an. Dacă unii au ales să facă plajă, alţii au fugit de aglomeraţia din oraş şi au încins grătarele la iarbă verde.

În parcul "La Izvor" din Capitală, oamenii şi-a întins prosoapele pe nisip şi au încercat să prindă ultimul bronz.



"Mai stăm acum la soare, vine iarna şi ne săturăm de stat în casă, mai stăm acum la soare, ne încălzim, ne mai bronzăm un pic", a spus un bărbat.



"Timpul este bun. Am trecut astăzi de 10 ori iazul înot. Aş spune că apa este chiar fierbinte", a spus un bărbat.

"Am venit să fac o baie de soare, e super, e foarte bine. Timpul este normal", a spus un alt bărbat.



Alţii însă au ales să pescuiască.



"Am prins peşte, dar i-am dat drumul înapoi. Mă ocup cu pescuitul sportiv. Este foarte bine", a mai declarat un pescar.



Aceşti tineri au decis să sărbătorească o aniversare la iarbă verde.



"Este perfect să vii, să stai. Eu am venit cu prietenii să-mi sărbătoresc ziua de naştere, suntem cu băieţii la o bucată de carne", a spus un tânăr.



De mâine, vremea se răceşte brusc. Meteorologii prognozează pentru toată ţara ploi, iar temperaturile vor oscila între 15 şi 20 de grade în timpul zilei. Noaptea, vor fi între 8 şi 13 grade Celsius.