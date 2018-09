ULTIMELE PREGĂTIRI DE ȘCOALĂ. Părinţii au profitat de reduceri la închiderea târgului pentru a le cumpăra copiilor cele necesare

Foto: publika.md

Au lăsat pregătirile de şcoală pe ultima sută de metri. E vorba de zeci de părinţi care au profitat de promoţiile oferite la închiderea târgului școlar din Capitală pentru a le cumpăra copiilor rechizite, haine și încălțăminte.



Mulţi părinţi spun că nu au avut timp toată vara pentru a face aceste cumpărături:



"Am fost ocupați cu reparația. N-am fost să cumpărăm în altă parte, este unicul loc unde știu că este târg pentru unu septembrie și am venit imediat aici".



"N-am avut posibiltate, serviciul. Eram mai mult la serviciu și acum în ultima zi am trecut repejor pe la piață să cumpărăm".



"Noi am mai cumpărat câte ceva, dar au mai rămas ultimele pregătiri și mai cumpărăm ce nu am reușit".



Pentru alţii, în luna august, prioritară a fost odihna:



"Am fost în vacanță și am revenit abia acum. Ne-am gândit că oricum ce-i al nostru o să fie pentru noi".



Vânzătorii spun că au încercat să atragă clienţi cu reduceri de până la 50%: "Sunt foarte interesați de reduceri. La majoritatea mai puțin contează calitatea, mai mult contează prețul".



La iarmaroc, un costum pentru băieţi putea fi cumpărat cu 1.000 de lei. Bluziţele și fustele costau între 300 și 400 de lei. Iar pentru un ghiozdan părinţii au achitat în jur de 450 de lei.