ULTIMELE PREGĂTIRI CĂTRE GALĂ: "FEA World Series" va avea loc la Chişinău sâmbătă seara

poza simbol:

Lupte crâncene se aşteaptă la turneul de K-1 "FEA World Series". În cadrul evenimentului ce va avea loc la Sala Polivalentă din capitală, sunt programate nu mai puțin de 18 lupte.



Cei mai buni luptători moldoveni, dar şi sportivi de peste hotare au efectuat controlul medical şi cântarul oficial, după care au anunţat că sunt gata să facă spectacol în ring.



Unii dintre ei, precum moldoveanul Vitalie Matei şi Andrei Leuştean de peste Prut, care vor lupta pentru centura de campion în categoria de greutate de până la 71 de kilograme, nu au ezitat să se ia peste picior. Matei a declarată că are pregătită rețeta pentru Leuştean, iar în replică românul a declarat că deja e ca și campion.



"O să vedem mâine dacă e un adversar puternic sau doar aşa pare. Până la urmă, cred că este un adversar pe măsură şi va fi o luptă interesantă. La Leuştean nu trebuie mare rețetă. Cei care fac zeama ştiu cum e. Eu am mai spus că îmi place zeama cu leuştean, dar şi fără", a spus luptătorul, Republica Moldova, Vitalie Matei.



"I-am pregătit şi eu surpriză, acel pai, din câte aţi văzut. Cred că în ring se va decide cine este campionul. De fapt, este Andrei Leuştean", a spus luptătorul, România, Andrei Leuştean.



În cadrul turneului se vor disputa şi două dueluri între reprezentantele sexului frumos. Într-unul dintre ele, moldoveanca Nadejda Canţîr, care a împlinit 27 de ani cu o zi înaintea luptei, se va confrunta cu ucraineanca Ana Avakova.



Evenimentul va culmina cu turneul-piramidă în categoria grea. La Chişinău au ajuns luptători cu renume din K-1. În prima semifinală, se vor duela Ţotne Rogava din Ucraina şi camerunezul Daniel Lentie. Cehul Tomas Hron şi reprezentantul Belarusului, Roman Krîklia, se vor confrunta în cealaltă semifinală.



"Toţi adversarii sunt buni, cu un nivel de pregătire foarte bun. Adversarul meu, Daniel Lentie, este mai mic de statură, dar are lovituri puternice. Ringul va arăta, dar cred că totul va fi în favoarea mea. Da! Centura va fi a mea", a spus luptătorul, Ucraina, Ţonte Rogava.



"Partea a treia, World Grand Prix, vă pot promite că va fi cel mai bun turneu-piramidă din lume în acest an în categoria greilor. O spun deschis, pentru că ştiu ce vorbesc. S-au adunat aici, au fost contractaţi, cei mai buni luptători", a spus preşedintele FEA, Dorin Damir.



Turneul este organizat de Asociaţia FEA.