Ultima zi al Summit-ului G20: Ce au discutat oficialii

Ultima zi a summitului G20 din oraşul japonez Osaka a fost marcată de numeroase noi întâlniri. Greii lumii au discutat despre problemele dintre ţările lor şi şi-au promis să aibă o colaborare mai strânsă.

O întâlnire optimistă a avut loc între preşedintele american, Donald Trump, şi omologul său chinez, Xi Jinping, care nu demult au fost pe cale să declanşeze un război comercial. Subiectul principal abordat în cadrul întrevederii a fost taxele vamale pe care SUA le-au impus Chinei. Liderul de la Beijing s-a arătat încrezător că negocierile ulterioare vor aduce beneficii ambelor părţi.

"China şi Statele Unite câştigă când cooperează şi pierd când au neînţelegeri. Domnule preşedinte, cred că trebuie să continuă să ne sunăm şi să ne trimitem scrisori", a spus Xi Jinping, preşedintele Chinei.



Dacă întâlnirea dintre Donald Trump şi Xi Jinping a fost cât se poate de pozitivă, întrevederea preşedintelui rus, Vladimir Putin, cu premierul britanic, Theresa May, a decurs cu multe acuzaţii. Şefa guvernului de la Londra i-a cerut liderului de la Kremlin să înceteze să mai pună în pericol securitatea altor state.



"I-am spus preşedintelui Putin că nu poate fi vorba despre o normalizare a relaţiilor cu Rusia, dacă nu încetează să mai execute acţiuni care ameninţă Marea Britanie şi aliaţii săi, cum ar fi utilizarea otrăvii pe străzile din Salisbury. Suntem deschişi unei relaţii cu Rusia, dar doar dacă guvernul rus va alege o altă cale", a declarat Theresa May, premierul Marii Britanii.



Într-o conferinţă de presă susţinută după întrevederea cu May, preşedintele rus, Vladimir Putin, a declarat că nu se aştepta la acuzaţii atât de dure.



"Ea şi-a spus poziţia într-o formă destul de severă. Este adevărat. I-am spus care este poziţia Federaţiei Ruse în ceea ce priveşte probleme din relaţia noastră. Vreau să vă atrag atenţia că acţiunile noastre în raport cu partenerii vor fi mereu reciproce, aşa după cum e atitudinea lor faţă de noi, aşa ne vom comporta şi noi", a spus Vladimir Putin, preşedintele Rusiei.



Summitul G20 are loc anual. Grupul celor 20 de ţări puternic dezvoltate şi emergente reprezintă două treimi din populaţia lumii, 90 la sută din PIB-ul mondial şi peste 75 la sută din comerţul internaţional.